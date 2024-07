Congreso elige nuevo presidente y Salhuana, de APP, es el favorito

El o la ganadora tendrá la tarea de acercar el Parlamento a la Población con una legislación más empática porque en este momento tiene 91% de desaprobación.

 Población no quiere más escándalos de los “padres de la patria” con bonos, aumento de sueldos y peleas banales, mientras la pobreza se incrementa.

DESDE LAS 10 A.M. votarán para reemplazar al mudo Alejandro Soto. Socialista Silvana Robles va en lista 2.

El país hoy será testigo de una elección con una final largamente conocida cuando, desde las 10 de la mañana, se inicie la votación para elegir al nuevo presidente del Congreso de la República que, si no hay sorpresas, recaerá en el congresista de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo

Salhuana.

Salhuana lidera la lista Nº 1 del llamado Bloque Democrático y tendrá como contrincante a la lista Nº 2 de la congresista Silva- na Robles, de la Bancada Socialista. Ambas listas se presentaron en la última hora previa al cierre de inscripción, con diferencia de pocos minutos.

La lista 1 refleja la alianza forjada en los últimos tres años por la bancada fujimorista de Fuerza Po- pular y APP, la que tiene el respaldo de Perú Libre (PL) y Avanza País (AvP), a los que suma el apoyo de congresistas de Acción Popular, Sotos Perú, y algunos de Podemos.

Será la lista del continuismo porque Salhuana, a nombre de APP, mantendrá la presidencia del Congreso, mientras el fujimorismo colocará a Patricia Juárez en la primera vicepresidencia; Waldemar Cerrón seguirá en la segunda vicepresidencia por PL y por AvP entra Alejandro Cavero por Roselli Amuruz.

ESTÁN SOLOS

La lista 2 del Bloque Socialista se presentó cuando

faltaban pocos minutos para el cierre de inscripción, a las 10 a.m. de ayer, y acompañan a Silvana Robles: Pasión Dávila en la primera vicepresidencia; Jaime Quito en la segunda y Alex Flores en la tercera.

Resulta paradójico que esta lista esté integrada por cuatro ex congresistas que llegaron al Parlamento con Perú Libre, y renunciaron a esa bancada tras la salida del ex presidente Pedro Castillo. Esta lista, sin embargo, no despierta el apoyo de otras bancadas como para tentar el triunfo. Silvana Robles fue algunos meses ministra de Cultura en el breve gobierno de Castillo, y en la conferencia de prensa que ofreció con su lista, indicaron que la lista de Salhuana defiende los intereses de las grandes empresas y la derecha que se niega a dejar el poder.

LA VOTACIÓN

Por el apoyo multipartidario que tiene, es casi un hecho que la lista 1, con Eduardo Salhuana como presidente, ganará hoy las elecciones internas en el Congreso, que se iniciarán a las 10 de la mañana, con votación presencial y cédula abierta.

Como solo son dos listas, el que tenga la mayoría de votos será ganador en primera instancia.

De ser electo Salhuana, reemplazará en el cargo a

Alejandro Soto, también de APP, y quien fue muy criticado durante su gestión por alentar la llamada ley Soto que redujo el tiempo de la prescripción de delitos, además de darle trabajo a su cuñada en el Congreso y no declarar a la prensa por casi un año.

Salhuana tendrá la dura tarea de trabajar para que el Congreso recobre o suba en la aprobación ciudadana, pues una reciente encuesta de CPI le dio apenas un 4.5 % de respaldo ciudadano, con más de 85 % de rechazo.

Dato: AGARRÓ AIRE En los últimos días, desde Renovación Popular se alentó una candidatura de consenso, con la congresista Norma Yarrow a la presidencia del Congreso, pero cayó en saco roto y no pudo congregar la atención de las bancadas que lideran Keiko Fujimori y César Acuña.

Fiel a su estilo, el alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga criticó a la llamada alianza del “fujiacuñismo”, e indicó que a esas bancadas no les interesa el país ni el bien común de los peruanos, y solo defienden sus intereses.