Fossati dice que grado de preocupación es menor del que tenía en enero

By

Claro. Jorge Fossati, técnico de la Selección Peruana, hizo un análisis de lo ocurrido en la Copa América y señaló que ahora tiene menos preocupación de la que tenía en enero y marzo. Además consideró que la línea defensiva fue la mejor durante el torneo jugado en los Estados Unidos.

“Hoy el análisis es el mismo que he ido diciendo post partidos, reforzado, totalmente ratifico lo que he venido diciendo post partido. Siempre está la posibilidad de que puedas equivocarte en lo que charlaste en pocos minutos con tus compañeros de cuerpo técnico pero después están las debidas comprobaciones a través de ver otra vez los partidos y como decía, ratifico total y absolutamente lo que hablé después de los partidos”, dijo en conferencia de prensa.

“Me ratifico en todo lo que ya vine diciendo, defensivamente fue de un rendimiento muy bueno y ofensivamente con respecto a nosotros mismos fueron números que no veníamos teniendo. Lamentablemente esto no queda registrado en el marcador. Yo tengo que mirar el funcionamiento del equipo y en ese sentido no creo que hayamos sido una máquina pero sí sé que hemos venido dando pasos firmes y el equipo está bastante mejor de lo que fue en marzo”, destacó

“El caso de Christian (Cueva) es un caso especial que se dio por la situación que él estaba atravesando, por ser quien es, nunca lo oculté pero como persona, como profesional en enero él estaba sin club, lesionado y lo que tratamos de hacer fue apoyarlo y en ese sentido la FPF se portó de maravillas, primero haciendo un tratamiento en España y luego siguió con el tratamiento en la Federación, ahí es donde entramos nosotros, especialmente con el cuerpo de fiosterapeutas de la FPF, luego con la presencia de nuestro preparador físico y luego con nosotros, todo un proceso que fuimos siguiendo porque Christian no estaba en condiciones”, finalizó Fossati.