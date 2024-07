Policía tras los pasos de presunta recomposición de organización dedicada a la deforestación en la selva

Cinco años después de puesta al descubierto la organización criminal “Los Cumaleros del Oriente” dedicada a la deforestación ilegal diversas zonas de la Amazonía Loretana, los doce implicados en este proceso fueron liberados por exceso de carcelería y los investigadores de la DIVIAC dirigen pasos hacia funcionarios del gobierno Regional de Loreto, del Ministerio de Inclusión Social y de Sunarp- Iquitos.

En este caso se determinó que los tentáculos de la corrupción llegaron hasta el mismo ex Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez Celis (hermano del ex Gobernador Regional de Loreto, Fernando Meléndez), cuando fue revelado un audio en el que el Ministro se comprometía a facilitar el accionar de esta mafia.

Contra el ex ministro no existe una imputación formal en tanto los ex funcionarios del Gobierno Regional de Loreto como el ex director de Conservación y Diversidad Biológica de dicha entidad, el ingeniero Ricardo Segundo Mayhuasque Hernández.

Mayhuasque, en el 2017, fue incluido en una de las investigaciones de la Procuraduría Especializada en Materia Ambiental por tráfico ilegal de productos forestales maderables y por consignar información falsa en informes. Él es esposo de la abogada Melissa Yalta Pinedo, jefa de Asesoría Legal de SUNARP Iquitos, oficina en la que, según las hipótesis de trabajo de la DIVIAC, se habrían tramitado registros de propiedad en las zonas afectadas con la deforestación dándoles un status de legalidad para evitar la intervención de las autoridades.

El área de asesoría legal de la SUNARP – Iquitos mantiene contacto directo con el jefe Zonal, Juan José Castro Arévalo y con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos presidida por Armando Subauste Bracesco. SUNARP – Iquitos se encarga de la emisión de información catastral rural de zonas de terreno que en algún momento habrían sido deforestadas ilegalmente por esta presunta organización criminal.

La policía sindica como líder de la organización criminal a Hitler Pérez Rodríguez (a) “Pitirry“, natural de Pucallpa, quien coordinaba la obtención de permisos fraudulentos para explotar y comercializar madera con la aprobación de funcionarios del Gobierno Regional de Loreto, presidido en ese momento por Fernando Meléndez Celis.

Además de ello resulta plenamente sospechoso que al encontrase inmersos en este caso el ex ministro Jorge Meléndez Celis y el ex gobernador regional – Fernando Meléndez Celis hasta la fecha no se haya instaurado una investigación formal en su contra. Fuentes de la DIVIAC expresaron su temor de que la organización se haya recompuesto y continúe con su labor en contra de la integridad medioambiental.