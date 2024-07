Keiko anuncia que Alberto Fujimori será candidato presidencial: se olvida de sentencia y de que fue insultado por enfermedad 

A ritmo del chino. La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, aseguró que en las elecciones generales 2026 su padre, Alberto Fujimori, postulará a la Presidencia, y ella no integrará la plancha. de Fuerza Popular.

Keiko Fujimori, anunció oficialmente este domingo que su padre, el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), competirá por la Presidencia en las elecciones generales de 2026. “Hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial”, anotó en un escueto mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter.

Keiko Fujimori manifestó anteriormente que si su padre postula a la presidencia, ella no formaría parte de la fórmula presidencial.

“La ley lo permite, pero yo no me inclino por una fórmula de esa naturaleza. (¿Si Alberto Keiko Fujimori fuera el candidato de Fuerza Popular, Keiko Fujimori no estaría en la plancha?) No. Yo creo que dejaría que sea mi padre el que lidere esa plancha presidencial”, aseveró.

Sostuvo que Fuerza Popular y el fujimorismo no es un partido nuevo. “Fuerza Popular es un partido sólido. Tenemos 30 años de representación ininterrumpida en el Parlamento, con experiencia de Gobierno y política”, indicó.

Además, Keiko Fujimori enfatizó que su padre va a hacer política hasta el último día de su vida.

“Nadie en el país tiene más experiencia y conocimiento de nuestro país que Alberto Fujimori. Creo que en la situación en la que estamos atravesando, en la que se necesita medidas drásticas para recuperar la seguridad ciudadana, gestos de confianza para recuperar los crecimientos económicos, yo sí creo que Alberto Fujimori puede darle eso al país”, apuntó.

“Él va a hacer política hasta el último día de su vida. Le dije: ‘si tú quieres eso [postular], te voy a apoyar. Si este es tu plan, a mí me corresponde apoyarte. Yo he empezado a hacer política contigo’. Creo que es él quien debe llevar la batuta”, reconsideró posteriormente en Beto a Saber. El reciente mensaje de Keiko ha confirmado también que ella no volverá a tentar el sillón presidencial, después de tres fracasos consecutivos en las urnas ante Ollanta Humala, PPK y Pedro Castillo.

En mayo pasado, el expresidente, comunicó por sus redes sociales que le fue detectado un tumor maligno en la lengua, donde padece una lesión cancerígena desde hace más de 27 años. En 2018, Fujimori reveló que los equipos médicos le detectaron un tumor en los pulmones y ha sido operado más de una vez de su lesión en la lengua.