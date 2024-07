Salud de Toledo en riesgo: Exmandatario clama por atención médica

Ante la grave situación de salud que enfrenta el expresidente Alejandro Toledo Manrique, y en cumplimiento de los derechos fundamentales a la salud y a la integridad personal, la defensa del exmandatario reitera su solicitud para que se le permita recibir atención médica especializada en una clínica particular.

En la última audiencia, celebrada el jueves 11 de julio, Alejandro Toledo sufrió un desvanecimiento que puso de manifiesto su frágil estado de salud y la urgente necesidad de atención médica. El incidente, capturado en video, mostró la grave condición del expresidente y la necesidad apremiante de actuar rápidamente para garantizar su bienestar. Mientras algunos medios se centraron en la reacción de Toledo, quien expresó su malestar de forma enérgica ante la pasividad inaceptable de un agente del INPE, revelando la sorprendente indiferencia ante la visible incomodidad y malestar del exmandatario.

El abogado de Toledo, Roberto Su, ha señalado que el expresidente, de 78 años de edad, enfrenta serios problemas de salud que requieren atención especializada urgente.

Toledo ha manifestado repetidamente su malestar y ha solicitado de manera respetuosa ser trasladado a una clínica para recibir el tratamiento adecuado, tal como ha sido permitido a otros exmandatarios en situaciones similares.

La defensa de Alejandro Toledo Manrique, informó en Canal N que el expresidente permanece en el penal y que le había mencionado lo siguiente: “Salí del penal a las 3:30 y no había médico. Hace más de una semana que no ve a un médico”,

“El señor Toledo padece de varios problemas de salud y está siendo tratado con diferentes medicamentos. Él se sintió mal desde la mañana, pero le dijeron que el médico llegaría pronto. Sin embargo, el médico no llegaba y él sintió que se estaba desvaneciendo, así que atiné a prender el micrófono y pedir la intervención de la jueza. En ese momento, vino un empleado del INPE, hubo un forcejeo, no quería que hablara y apagó el micrófono. No entiendo por qué un empleado del INPE podría impedir lo que el señor Toledo considere necesario en ese momento”, indicó el letrado.