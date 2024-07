Ministro del Midagri enmienda burrada a titular del Mincetur

MINISTRO DE AGRICULTURA corrige a titular de Mincetur y aclara que consumo de esa carne, es mínimo en China.

“Nuestro país no está listo para exportar carne de burro”

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, desmintió las afirmaciones de la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, sobre la supuesta exportación de carne de burro a China.

Galdo había anunciado esta medida tras el viaje de la presidenta Dina Boluarte al país asiático. “En China casi no se consume carne de burro”, señaló Manero, aclarando que el interés en este producto es mínimo y restringido a un nicho específico con usos folclóricos y medicinales.

El titular del Midagri minimizó la relevancia del tema, explicando que la demanda no es amplia y que se originó por el interés de un privado chino.

Manero explicó que para exportar carne de burro se necesitaría habilitar un matadero certificado, algo que no existe en Perú. “Es un negocio rentable, pero muy pequeño. No es algo de interés nacional”, enfatizó el titular de Midagri, quien también destacó que estas exportaciones ni siquiera figuran en las estadísticas y que su valor estaría por debajo de un millón de dólares.

El alcalde del centro poblado Isla Santa Rosa, Iván Yovera, denunció en entrevista con Exitosa que su comunidad se encuentra abandonada por el Estado peruano, careciendo de servicios básicos esenciales.

Además, señaló que el consumo de carne de burro

en China es casi inexistente, limitándose a usos folclóricos y medicinales, y reiteró que la iniciativa surgió por el interés de un privado chino, no como una estrategia del gobierno peruano.

“METIÓ LA PATA”

Por su parte, ell exministro de Agricultura, Milton Von Hesse, calificó de intrascendente la priorización de la exportación de carne de burro, sugiriendo que la ministra “metió la pata” al privilegiar este asunto sobre otros temas más importantes. Von Hesse subrayó que en Perú no existen productores de carne de burro orientados al mercado externo ni centros de venta autorizados, y que el verdadero mercado atractivo es el del cuero de burro, utilizado para preparar una medicina popular en China. “En Perú, la carne de burro se vende de forma clandestina, y en China se consume de manera muy limitada”, concluyó.