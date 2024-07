Este domingo 14 se inauguran los Juegos Deportivos Regionales “Copa Callao 2024”

Este domingo 14 de julio desde las 10:00 a.m. se inauguran los Juegos Deportivos Regionales “Copa Callao 2024” que organiza el Gobierno Regional del Callao ratificando su objetivo de impulsar el deporte y la recreación, generando espacios de unión y confraternidad en el ámbito de nuestra Provincia Constitucional, teniendo siempre como meta hacer cada día mejores ciudadanos identificados con la mística del poblador chalaco.

El acto inaugural se realizará en el Estadio Telmo Carbajo de Bellavista que acogerá a las entusiastas delegaciones de deportistas menores de las municipalidades de Bellavista, Carmen de La Legua Reynoso, La Punta, Mi Perú e invitados representantes del Callao, La Perla, Ventanilla. Los JJDDRR culminarán a mediados de agosto próximo.

Se han previsto competencias de fútbol y vóley (damas y varones) para las categorías sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16, disputándose además en el Estadio Miguel Grau las pruebas de atletismo, en este caso para niños y jóvenes, también de ambos sexos, categorías sub 12 y sub 14. En todos los casos las escuelas formativas que existen en la Región Callao han sido las protagonistas de tan encumbrada tarea social en beneficio para niños y jóvenes.