Antauro Humala: Persigue presentarse a las elecciones sin tener sentencia condenatoria

El día de ayer 10 de Julio se llevó la audiencia ante la Segunda Sala Constitucional de Lima donde se escuchó el alegato del Mayor Antauro Humala y su abogado Ricardo Franco de la Cuba quien ha interpuesto una demanda de habeas corpus para que se declare nula la ejecutoria suprema que declaró improcedente la revisión de sentencia y se ordene que se declare fundada y se ordene nuevo jucio oral

Como recordaremos Antauro fue condenado por el homicidio de 04 policias en el Andahuaylazo ocurrido los primeros días de Enero del 2005, en el juicio se estableció que los disparos que mataron a los 04 policías fueron por francos tiradores que dispararon por la espalda a los policías, razón por el cual todos los reservistas etnocaceristas fueron absueltos incluso el centinela que disparo a un policía estando herido, porque la bala se incustro en el chaleco antibalas

El poder judicial ante los 04 policias asesinados por la espalda responsabilizó únicamente a Antauro pese a no haber disparado con su arma y lo condeno a 19 años de cárcel como autor solitario, sin embargo posteriormente a la condena al Mayor Antauro Humala se agencia en original los Informes secretos del Ejército con respecto a la participación en el Andahuaylazo, así como los partes de guerra y relación de franco tiradores del Ejército y planos de su ubicación que asesinaron por la espalda a los 04 policias, donde los responsables mediatos por órden del Presidente Alejandro Toledo eran los generales Otto Guibovich Jefe del Operativo Militar (ex Congresista) y José Williams Zapata (actual Congresista) quien actuó este último en representación del gobierno el alto al fuego con el Mayor Antauro

Sin embargo la Corte Suprema en el pedido de revisión de sentencia ante las nuevas pruebas no vistas en el juicio, declaró improcedente por que debieron presentarse o requerirse en el juicio penal ordinario, donde condenaron al Mayor Antauro Humala y no después de la condena, lo que motivo el habeas corpus por que el Código de Procedimientos Penales no dice eso sino que basta que sean nuevas pruebas no vistas en el juicio ordinario para que se anule la sentencia y se lleve a cabo nuevo juicio oral.