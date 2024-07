Abogado de Dina Boluarte: “Pedro Castillo debería seguir en Palacio”

Juan Carlos Portugal, asegura que no cometió delito de rebelión y no debió investigarse al exmandatario durante su ejercicio de funciones.

El abogado de la presidente Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, se pronunció sobre la situación del exjefe de Estado Pedro Castillo, actualmente en prisión preventiva por el presunto delito de rebelión tras el fallido golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.

En una entrevista con Canal N, Portugal afirmó que no debería estar ejerciendo la defensa técnica de Boluarte, pues considera que Pedro Castillo debería seguir al mando del Poder Ejecutivo.

Recalcó que al exmandatario no se le debió investigar durante su mandato, pero las resoluciones del Poder Judicial permitieron las pesquisas que lleva a cabo el Ministerio Público. “He sostenido con el ex-presidente Pedro Castillo que no debió ser investigado ni siquiera en el ámbito preliminar. Lamentablemente, las resoluciones del juez supremo de investigación preparatoria y la sala penal de apelaciones así lo han resuelto. Sin embargo, no debería estar sentado en la condición de abogado de la presidenta. Quien debería seguir gobernando es el ex- presidente Pedro Castillo”,

Además, el abogado sostuvo que Castillo no cometió el delito de rebelión cuando anunció la disolución del Congreso de la República,argumentando que se ha forzado la figura de rebelión para perseguirlo.

‘GOLPE DE, ESTADO’

El 5 de julio, Pedro Castillo volvió a comparecer en una audiencia del Poder Judicial, donde negó categóricamente haber intentado llevar a cabo un golpe de Estado en diciembre de 2022. Durante su intervención, Castillo indicó que no intentó fugarse del país y que nunca tomó un arma en la mencionada fecha.

Aseguró que su traslado a la embajada de México fue para poner a buen resguardo a su familia debido a la situación política. “Cuando tomé la decisión de llevar a la embajada de México a mi familia, fue para ponerla a buen resguardo debido a la situación política que estábamos atravesando. Jamás pasó por mi cabeza la idea de fugarme, señor magistrado”, dijo Castillo.