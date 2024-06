Terremoto para Keiko: Juicio oral contra hija de Fujimori puede ser un largo proceso judicial

By

Audiencias comienzan el lunes 1 de julio e hija de Alberto Fujimori responderá por el delito de lavado de activos.

 El caso “Cocteles” viene desde 2016, se acumuló a la campaña de 2011 y luego el supuesto aporte de Odebrecht.

Tiene para rato. El inicio del juicio oral contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles está previsto para el próximo lunes 1 de julio. La abogada de la lideresa

de Fuerza Popular, Giulliana Loza, ha advertido que esta etapa final del proceso podría extenderse por “unos buenos años” debido a la gran cantidad de testigos y pruebas involucradas.

Loza señaló que el juicio incluye cerca de dos mil testigos presentados por la Fiscalía, la Procuraduría y las defensas, además de un significativo volumen de pruebas documentales y pericias.

“Nunca antes he visto un juicio oral con tantos medios de prueba por distintas partes”, comentó la abogada, y subrayó que el caso abarca las campañas de 2011 y 2016, así como el supuesto aporte de Odebrecht, consolidando estos elementos en un solo proceso judicial.

LAVADO DE ACTIVOS

La defensa de Fujimori también argumenta que la acusación de lavado de activos carece de fundamento sólido. Loza afirmó que, en el peor de los casos, se trataría de una falta administrativa y no de un delito de lavado de activos, ya que la Fiscalía no ha demostrado una fuente ilícita del dinero.

“El Ministerio Público lleva casi nueve años en este caso sin concretar que haya dinero sucio”, sostuvo Loza, destacando que la carga de la prueba recae en la Fiscalía, que debe demostrar la ilicitud de los supuestos 17 millones de dólares.

Además, la abogada señaló que la modalidad de receptación del delito de lavado de activos solo entró en vigor en 2016, por lo que no podría aplicarse retroactivamente.

Mientras tanto, Rafael Vela Barba, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, enfatizó la trascendencia de la audiencia del lunes, considerando que es un paso crucial en las investigaciones por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos que involucran a Fujimori y otras personas acusadas.



Datos: ANTE ELLO,Vela Barba espera que, para fines

del presente año, se hayan conseguido al menos cinco sentencias definitivas sobre la culpabilidad de los acusados.