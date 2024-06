Universidades deben participar en elaboración de currícula educativa

Frente a la crisis que atraviesa el sistema educativo en nuestro país, el ex director de escuela de Posgrado y ex decano de Facultad de Educación, Dr. Carlos Oyola Martínez, planteó tres medidas concretas para elevar los estándares de calidad en ese sector.

El primero es que se debe incorporar en el currículo, asignaturas que fortalezcan la educación en valores, así como también desarrollo físico, cultural y científico.

Como segundo punto, sostuvo que el currículo elaborado por el Ministerio de Educación, debe recibir las sugerencias de las diferentes facultades de Educación, y esto se debe a que generalmente ni el ministro, ni sus funcionarios y asesores son educadores.

Además, se debe establecer que la capacitación de los docentes, se realice mediante diplomados, que se pueden desarrollar en forma presencial o virtual y debe ser obligatorio e indispensable su aprobación para mantenerse en el cargo y ascender.

Haciendo un análisis del sistema educativo, el Dr. Oyola dijo que se caracteriza por un bajo desempeño en rendimiento escolar, la falta de políticas educativas estables y la presencia de escuelas privadas de baja calidad, que impiden un eficiente sistema.

“Que transformación se puede esperar, si seguimos con las mismas deficiencias en el sector educativo, como se piensa disminuir la pobreza, si no hay un cambio fundamental en la concepción del hombre; de que nos vale alcanzar mayor desarrollo económico, bajo el esquema de atraer inversionistas, cuando esto no repercute en la mayoría, pues no tener una buena educación les impide tener acceso laboral”, declaró el experto e Educación.

Asimismo, cuestionó “¿cómo se pretende reducir la informalidad?, si la gran cantidad de informales son personas que no han culminado sus estudios secundarios y se convierten en comerciantes, buscando una forma de subsistir por que la otra alternativa que les queda es convertirse en delincuentes”.