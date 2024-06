Historia repetida… [OPINIÓN]

Por Renato Medina

Como equipo, la selección peruana está dando sus últimos manotazos de ahogado. Ante Canadá, esto quedó demostrado. El espejismo que vivimos como hinchas en la era Gareca, está pronto a ser historia. Atrás quedaron los grandes partidos ante cualquier rival. Antes, Perú le podía ganar a cualquiera. Hoy, pierde con cualquiera. ¿Nos merecemos esto? Como hinchas, no. Como Federación, claro que sí.

Y es que el fútbol de un país no tiene que esperanzarse en que llegue un entrenador y que solucione o maquille todo lo malo que se hace dentro de nuestras fronteras. No hay trabajo en menores, no hay canchas decentes, no hay clubes que trabajen seriamente en proyectos a largo plazo, solo buscan resultados inmediatos, como campeonatos locales a fin de año, o ‘ganar un partido’ en Copa Libertadores. Nunca piensan (no creen) disputar instancias decisivas en estos torneos. Es casi una herejía solo imaginarlo.

Los resultados son los que vemos ahora: futbolistas que no están a la altura de lo que significa ponerse la blanquirroja, y ahora eliminados de la Copa América en fase de grupos. Claro, matemáticamente aún no, pero, ¿alguien cree que en el siguiente partido les podremos ganar a los campeones del mundo? y es que eso tendría que suceder para que soñemos con pasar a cuartos de final del torneo de selecciones más antiguo del mundo.

Jorge Fossati no es el mejor DT para la selección, no por que sea un mal entrenador, sino porque nadie podría serlo. Para tener éxito al mando de la selección peruana, hay que trabajar de manera distinta. hay que trabajar la cabeza del jugador, hacerle creer que son buenos, que pueden ser un equipo, que le pueden ganar al más pintado. ¡Algo tan simple como eso! Ricardo Gareca lo entendió. Los jugadores le creyeron y se la creyeron.

Paralelo a esto, la FPF tiene que hacer su parte. Pero mientras siga habiendo dirigentes que solo piensan en sus intereses, lo demás no importa.

Ante Canadá, se vio restos de rebeldía en algunos jugadores. Lástima que ellos vienen siendo parte de la ‘generación de oro’ que están más cerca del retiro. Los que vienen detrás no están a la altura; es decir, no hay recambio generacional. Una película que ya hemos visto antes, y que muchos insisten en seguir poniéndola para que todos la veamos. La historia se repite.

