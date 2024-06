Bronca de ministros: encontrón entre títulares de Mininter y Energía y Minas revela división en gabinete

Rómulo Mucho: “Podemos cometer algún error y creo que él debe pedir disculpas (por audio de La Encerrona)”

Juan José Santiváñez: “No he escuchado sus declaraciones y no entiendo por qué tendría él que responder por mí”



BRONCA EN EL GABINETE. El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se mostró disconforme con la recomendación del titular del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho, quien sugirió que pidiera disculpas luego de que se difundiera un audio donde se le escucha pidiendo “controlar” al periodista Marco Sifuentes, director del portal La Encerrona.

“No entiendo por qué tendría él que responder por mí. No he conversado ni con él ni con ningún ministro con respecto a este tema. Tengo mis propias objeciones con respecto a esta cuestión”, declaró Santiváñez, reiterando que disculparse implicaría aceptar una culpa que no reconoce.

El audio, publicado por el portal La Encerrona, revela una conversación en la que la voz atribuida a Santiváñez solicita al “doctor” que controle al director del medio, Marco Sifuentes.

En la grabación, se escucha decir: “Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile, pues, al doctor que controle a ese h* de La Encerrona…”. Santiváñez ha negado haber discutido el tema con la presidenta Dina Boluarte y enfatizó que no reconoce el contenido del audio. Mientras tanto, Miguel Pérez Arroyo, abogado de Harvey Colchado, confirmó la autenticidad del audio y mencionó la existencia de más grabaciones no reveladas.

Santiváñez, manteniéndose firme en su postura, declaró que esperará cualquier notificación legal relacionada con el caso y que se someterá a la ley como corresponde.

“Pedir disculpas implicaría reconocer algo que yo no reconozco”, afirmó el ministro. Pérez Arroyo, sin ser perito acústico, indicó que la voz en el audio parece ser la del ministro y señaló que “el ‘doctor’ es Colchado”, sugiriendo una implicación directa del oficial en la conversación.

Este caso agrega una nueva capa de tensión en el ya complejo panorama político del país.