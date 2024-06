Jorge Fossati descartó a Renato Tapia para jugar la Copa América

By

Descartado. Renato Tapia no estará en la Copa América 2024 con la Selección Peruana. Así lo ha confirmado Jorge Fossati, entrenador de la Bicolor, en el primer entrenamiento realizado hoy en Filadelfia-Estados Unidos.

El técnico uruguayo, contó que tuvo una charla con el mediocampista para que viaje con el grupo a jugar el amistoso frente a El Salvador. A pesar del intento de Fossati, Tapia decidió no subirse al avión y expresó sus motivos en un comunicado horas después.

Ayer, el entrenador de la Selección confirma que no estará en la lista de 26 jugadores de la Copa América.

“Estuvimos con Renato hasta el domingo en la noche. Como veía que había muchas posibilidades que se resolviera esa situación que se dio, nos parecía que lo indicado era que viniera y estuviera hasta que se venciera el plazo y, si en ese caso no estuviera definida la situación, apartarse de la delegación”, remarcó Fossati.

Agregó: “Parece que no fueron suficientes los argumentos que le di para que cambiara de decisión. Yo respeto, no son niños. Pero acá hay determinadas normas que cumplir y tienes todo el derecho de pensar diferente y hacer las cosas a tu manera. Eso significa que no lo tengamos en cuenta para esta Copa América”.

También apuntó que se ha buscado una solución hasta ahora, pero finalmente no se contará con el jugador. “Me consta que la FPF ha seguido haciendo esfuerzos como lo preveíamos. Me parecía muy viable esa posibilidad de que se solucionara el tema, pero no le pareció a Renato. Insisto, cada uno tiene la posibilidad de decidir por su vida”.

Ante la nueva baja, Fossati se enfoca en buscar una alternativa. “Negar las cualidades de Renato como futbolista me parecería tonto de mi parte, pero creo que tenemos que estar prontos para darle solución a los problemas y no quedarnos. Un mes atrás se me cayó otro importante que es Yotún, pero inmediatamente uno tiene que buscar soluciones”.