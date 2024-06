Renato Tapia no viajó con la Selección y descartó jugar la Copa América

Baja sorpresiva. El volante Renato Tapia no fue parte de la delegación de la Selección que viajó hoy martes a Estados Unidos, para disputar un amistoso ante El Salvador y jugar la Copa América 2024, debido a que la Federación Peruana de Fútbol dispuso que se quede en Lima para superar temas contractuales y administrativos, pero luego el propio jugador confirmó que no estará con la Bicolor en el torneo antes mencionado.

“Con mucho pesar, les informo que no podré acompañar a la Selección al viaje a los Estados Unidos para disputar los partidos de la Copa América. El contrato con mi club vence el 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro profesional y personal”, señala Tapia en su comunicado.

Añadió: “Conversé con el presidente de la FPF, con el objetivo de que el ente del fútbol peruano, pueda protegerme ante los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión. Sabiendo que hoy (ayer) era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía, me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”.