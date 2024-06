Fiscal de la Nación archiva caso sobre pruebas rápidas COVID-19 en beneficio de Martín Vizcarra

Dice que no encontró pruebas para constatar el delito que se atribuye a exmandatario y a sus exministros.

Miles de muertes y pésima gestión en pandemia

no fueron necesarios para el Ministerio Público

TRABAJAN PARA ÉL. Un escandaloso fallo del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, generó cuestionamientos de todo tipo hacia el manejo del Ministerio Público ante casos que involucran a personajes cercanos a esta institución, como el caso del expresidente Martín Vizcarra Cornejo

Y es que el titular del Ministerio Público decidió archivar definitivamente la investigación por la compra de pruebas rápidas y presuntos actos de corrupción durante la pandemia de la COVID-19 en la que tuvieron clara participación Vizcarra y algunos de sus ministros, quienes también salieron bien librados gracias al fiscal de la Nación interino.

Según la disposición N° 7, del 31 de mayo último, no se halló mérito para formular denuncia constitucional contra Martín Vizcarra Cornejo (en su actuación como presidente de la República), María Antonieta Alva Luperdi (en su actuación como ministra de Economía y Finanzas), María Elizabeth Hinostroza Pereyra y Víctor Marcial Zamora Mesía (ambos en sus actuaciones como ministros de Salud), por delito contra la administración pública-colusión simple, así como por el delito contra la administración pública-negociación incompatible.

Además, Juan Carlos Villena ordena archivar definitivamente los antecedentes del presente caso en todos sus extremos, limpiando sospechosamente al expresidente y los demás acusados sobre este caso. En una entrevista radial, Villena sostuvo que fue el Instituto Nacional de Salud (INS) el que recomendó la compra de las pruebas rápidas y reiteró que, luego de todas las diligencias, no hubo pruebas para constatar el delito que se atribuía al exmandatario.

“Lo que se tiene que buscar en un delito de colusión es que haya indicios de que hubo justamente eso: un acuerdo subrepticio entre el funcionario público y las empresas, y no se han hallado indicios suficientes”, explicó. La exprocuradora Katherine Ampuero, quien fue la que presentó denuncia contra Vizcarra en el 2021,

recordó que durante la gestión de este se ocasionó cuantiosas pérdidas económicas para beneficiar a empresas chinas. “Indignante que el fiscal de la Nación Villena haya dispuesto archivar y no formular denuncia constitucional contra Martín Vizcarra y exministros por adquisición irregular de pruebas rápidas durante la pandemia de Covid-19, que ocasionó miles de pérdidas de vidas humanas y cuantiosas pérdidas económicas para beneficiar a empresas chinas, hechos que denuncié el 2021”, sostuvo.

El primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, cuestionó que el fiscal de la Nación haya librado a Martín Vizcarra de la investigación por la compra de pruebas rápidas y presuntos actos de corrupción durante la pandemia de la COVID-19, y cuestionó a la Fiscalía que, cuando quiere, hace su show para perseguir a quienes le son incómodos. “Es evidente que las cosas no solamente se hicieron mal, sino que hubo corrupción de por medio. No compraron solamente unas pruebas rápidas que no arrojaban un resultado fidedigno, no arrojaban un resultado real, sino que también tenemos vacunas que se compraron durante su momento, proceso que se hicieron durante la época del expresidente, el “lagarto” Vizcarra, que lamentablemente hasta el día de hoy no sirven”, consideró.

Alegría se preguntó además que nivel de poder pueda tener Vizcarra Cornejo dentro del Ministerio Público, al recordar que durante su gestión más de un fiscal actuó muy endeble contra el exjefe de Estado. Vizcarra fue inhabilitado en abril de 2021 por el Congreso peruano para el ejercicio de toda función pública por 10 años por haberse aplicado la vacuna contra la COVID-19 “de manera secreta e irregular”.

La Procuraduría le imputó a Vizcarra Cornejo el presunto ilícito de cohecho activo internacional, cuya pena es entre cinco a ocho años de cárcel, por presuntamente haber favorecido a la empresa china Sinopharm en la adquisición de las vacunas contra el coronavirus.



Congreso pide

explicaciones

Tras conocerse la polémica decisión, el congresista Héctor Ventura envió un oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Parlamento, Segundo Montalvo, para que cite “con carácter de urgente” al fiscal de la nación, Juan Carlos Villena, y así pueda explicar las razones por enviar al “archivo definitivo” la denuncia contra Martín Vizcarra. “Este requerimiento se enmarca en la cuestionable decisión que recientemente ha tomado el titular del Ministerio Público, quien dispuso el “archivo definitivo” de la investigación que su despacho venía realizando contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra, por la presunta compra irregular de pruebas rápidas COVID-19 adquiridas durante su gestión gubernamental”, señala el oficio. Ventura, además, recuerda que las investigaciones que se hicieron en la referida comisión, en el 2022, determinaron responsabilidades constitucionales y penales que fueron derivadas a la Fiscalía, por lo que sorprende aún más la decisión

de Villena.