Profesora recibe maltrato psicológico y laboral en colegio de Huánuco

By

Gina Carola Quispialaya Alva teme que tomen represalias contra su vida y trabajo y teme por su vida y salud

Querer cumplir su labor como docente, colaborar con el desarrollo y progreso de los niños y adolescentes del caserío Las Palmas en el distrito de Tournavista, Huánuco, le está costando una serie de maltratos y daño a su salud a la profesora Gina Quispialaya Alva, a tal punto de denunciar a sus colegas de profesión.

Los hechos están ocurriendo en la I.E. Las Palmas Nº 33294 de Puerto Inca, donde llegó en el mes de marzo la licenciada Quispialaya para cumplir su rol de docente de secundaria, en la especialidad de Matemáticas. Desde su llegada recibió un trato injusto, al ser ubicada en una habitación en condiciones deplorables, llena de arañas y olores fuertes de animales y lo peor, sin luz eléctrica, motivo por el cual tuvo que alquiler una habitación aparte pagando 180 soles mensuales.

Al iniciar sus labores, designaron director del plantel al docente Eduviguiez Santos Ramos, quien solo coordinaba con un par de profesores, sin comunicarle las acciones a seguir dentro del plantel. Asimismo, no contaban con internet para avanzar las labores educativas, por lo cual tuvieron los mismos docentes adquirir un plan y poder tener internet en la institución educativa. Esta acción realizada para dar mejor sus clases, pero lamentablemente se le limitó el internet y lo activaban a partir de las 2:00 de la tarde, fuera del horario de trabajo, además de poder cargar su celular, perjudicando su labor como docente, porque no podía realizar su labor de la manera correcta, siendo su celular su herramienta de trabajo para consultas, análisis, entre otras actividades propias para los estudiantes.

“Debido a la queja de algunos padres se nos llamó a una reunión el lunes 20 de Mayo, el cual empezó con adquirir un motor generador, ante lo cual yo manifesté mi malestar porque como estoy en gastos por tema de mi salud, que cada día se va deteriorando más y tengo que viajar a Lima, gastos que los tengo que asumir personalmente y con apoyo de mi familia”, manifestó la profesora Gina Quispialaya.

Lo más triste de la situación en que se encuentra la profesora, es que nos informó que el docente Eduviguiez, le niega cargar su celular en el colegio, argumentando que no se podía porque la batería del panel solo sería para el uso del internet y que no podía cargar mi celular, siendo el único responsable en darle el permiso el director, el mismo que no le da una respuesta a su pedido.

“Ahora me doy con la sorpresa que han sacado el cargador donde se cargan los celulares, aparte el internet lo activan fuera de las horas de trabajo a partir de las 2pm, nos limitan ya que el acceso a cargar nuestros equipos es para uso educativo, ya que lo utilizamos para hacer investigaciones y preparar nuestras clases para nuestros alumnos. Aparte nos hace trabajar domingos sin reconocernos ese día de trabajo”, aseveró la profesora.

“Estoy con temor por vida y mi salud, ya que se están tomando represalias con los equipos del colegio y mañana quien sabe que puede pasar, me encuentro sola y sin nadie a quien acudir, estoy acudiendo a las autoridades a pedir garantías para mi vida”, finalizó Gina Quispialaya.