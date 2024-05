El Parque Industrial en emergencia

By

Alejandro Arteaga

Los asaltos y extorsiones aumentan peligrosamente en el Parque Industrial en Villa El Salvador. Diario UNO conversó con tres víctimas recientes de estás organizaciones criminales que atemorizan a estos empresarios a tal punto que muchos optaron por cerrar sus negocios mientras que otros solicitan a la presidenta de la República, Dina Boluarte, que atienda sus necesidades.

T.C.Q (65) fue asaltado y los delincuentes le robaron 48 mil soles luego de retirar está cantidad de un banco para para invertir en su negocio de telas en el Parque Industrial. “Retiré 48 mil soles. Estaba con mi esposa e hija cerca a mi negocio, pero aparecieron dos hombres y una mujer. Uno me apuntó con una pistola y me robó el dinero, el otro le decía a mi esposa e hija que estén tranquilas “, recuerda.

Otro microempresario del rubro de espectáculos fue amenazado con la detonación de un explosivo y balazos contra la puerta del local Tintay” frente al Parque Industrial. Allí se iban a presentar Agua Marina el fin de semana pasado. Dijo que ha recibido amenazas hace días pero el temor a estas bandas asesinas le genera mucho temor.

Otro hombre de negocios tuvo que empezar de cero en Chimbote luego de veinte años de trabar y generar empleo en el Parque Industrial. “Yo construía un local de 4 pisos para mi negocio y vivienda, pero llegaron a pedirme dinero. 30 mil soles para “darme seguridad”, me decían. Paso un tiempo y era lo mismo cómo ya conocían mi casa tuve que irme”, dijo a Diario UNO.



LA SEGURIDAD ES CLAVE

Para el presidente de la Central de Empresarios y Empresas de Lima Sur (Apemives) del Parque Industrial, Carlos Acevedo, el Gobierno debe apoyar con créditos o licitaciones que lleguen a este emporio comercial para que las más de 2000 microempresas salgan adelante.

“Si no ha podido apoyar económicamente (el gobierno) que lo haga con seguridad, para poder seguir trabajando y que la gente venga como antes. Son más de 300 microempresas que han quebrado”, dijo.

La señora Luzmila Curi cuya tienda de productos de cuero está en la Av. Solidaridad también consideró clave que haya más seguridad en el lugar. “Ahora vendemos la mitad, hay robos, extorsiones y encima sin apoyo del gobierno “.

SEGUIMOS ADELANTE. La empresaria Marina Barja afirmó que ellos siguen adelante, pero debe haber más apoyo del gobierno central y el gobierno local. “Sobre todo porque se genera trabajo, se pagan impuestos y son décadas trabajando por sus familias y el país”.