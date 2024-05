COP: “Hemos firmado el acuerdo para realizar unos inolvidables juegos Panamericanos Lima 2027″

By

El presidente del Comité Olímpico Peruano, Dr. Renzo Manyari Velazco y el presidente de Panam Sports, Neven Ilic ofrecieron conferencia de prensa.

Hoy ha sido un día importante para el deporte peruano. Este miércoles se firmó el contrato con el Gobierno Central, la Municipalidad de Lima Metropolitana, Panam Sports y el Comité Olímpico Peruano para que nuestro país organice los XX Juegos Panamericanos y los VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027. En conferencia de prensa estuvieron el presidente del COP, Dr. Renzo Manyari Velazco y el presidente de la Organización Deportiva Panamericana, Neven Ilic.

“Hemos coronado los esfuerzos de lograr la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 al firmar los acuerdos teniendo a Panam Sports como guía para lograr los sueños de nuestro país al tener un evento muy importante. Ahora hay que crear un Comité Organizador, una Unidad Ejecutora y cumplir con los pagos y responsabilidades asumidos porque Lima 2027 es una prioridad y haremos que sean los mejores e inolvidables”, indicó Renzo Manyari.

Asimismo el presidente de Panam Sports Neven Ilic señaló que “estamos muy contentos por el compromiso y la relación de Lima al firmar el contrato y afirmar nuestro compromiso con ustedes para la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2027. Esto es muy importante para tener todo un compromiso de trabajo con diferentes áreas así como los de comunicaciones”.

“Recuerdo que Renzo Manyari me llamó personalmente y me preguntó si Lima tenía posibilidades de postular para los Juegos Panamericanos 2027 y le dije obvio que sí, y luego me dijo si Lima tenía posibilidades de ganar y le dije que sí por la buena imagen que habían dejado los Juegos Lima 2019”, dijo Neven.

El titular de Panam Sports señaló además que “venimos a facilitar la organización y estamos para ayudar. Los Juegos 2027 es el sueño de los deportistas de Perú y de América y que su país muestre la nueva generación de deportistas, muchos de ellos que no estuvieron en Lima 2019, desde nuestro punto de vista se da inicio a un gran trabajo del Comité Olímpico Peruano con los deportistas”.