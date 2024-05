Poder Judicial dictó 36 meses de prisión contra Martín Gonzáles “El Conejo” por fuga del sobrino del ex presidente Pedro Castillo

By

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra el ex director de la Digimin y ex viceministro de Orden Interno, coronel (r) Martín Gonzales Sánchez (a) “El Conejo”, presuntamente por ofrecer protección y facilitar la fuga del sobrino del ex presidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, encontró graves y fundados elementos de convicción que vincula al procesado Martín Gonzales Sánchez en los delitos de organización criminal y encubrimiento personal en agravio del estado.

Gonzales Sánchez, también se le imputa haber ayudado en la fuga del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.

De otro lado, el magistrado Jorge Chávez Tamariz, impuso medidas de comparecencia con restricciones bajo ciertas reglas de conducta contra José Luis Alarcón Camacho y Martín Barco Rivadeneyray también ordenó el impedimento de salida del país por el plazo de 12 meses, así como la prohibición de comunicarse con los procesados y testigos de la investigación.