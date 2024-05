Ventas bajas y despidos aumentan en Parque Industrial

By

El señor Víctor Puma señala que las ventas han bajado bastante y que ha tenido que despedir a sus operarios, pero ni aun así logra recuperarse. Él vende muebles de madera como bancos o mesas y si el año pasado producía y vendía cuatro o más pedidos al mes, ahora es uno o dos o lo que salga.

“Todo ha empeorado, las ventas han bajado y las autoridades no nos apoyan, no pedimos que nos regalen dinero, pero si un apoyo con créditos para invertir y no para pagar deudas. Yo tenía siete ayudantes y mi local era diferente, ahora estamos en crisis”, dijo el microempresario David Puma.

Sobre los planes de apoyo del Gobierno, la APEMIVES precisa que tiene siete ramas productivas y tenía 2,500 microempresarios de los cuales el plan REACTIVA llegó solo al 5 %.