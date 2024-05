Policías sin escudos, varas, grilletes ni chalecos antibalas, asi no pueden luchar contra inseguridad

Contraloría detecta comisarías mal equipadas y en pésimas condiciones para lucha contra la delincuencia

Inspección también permitió detectar irregularidades en escuelas de la PNP y en el propio Mininter

La supervisión permitió detectar 8755 situaciones adversas en comisarías y otras entidades a cargo de la seguridad ciudadana en el país que vienen afectando la efectividad de las intervenciones contra la delincuencia y criminalidad.

En cuanto al equipamiento policial en las comisarías de todo el país, 463 de estas no cuentan con alcoholímetros, 536 no tienen radios móviles TETRA que permiten la intercomunicación, en 452 hacen falta escudos de protección, 63 no cuentan con varas de ley, 34 carecen de chalecos antibalas y 18 de grilletes.

Cabe mencionar que, de acuerdo al Manual de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y patrullaje a caballo, los policías deben portar estos equipos durante sus actividades, de lo contrario se afecta su integridad y limita labor de seguridad ciudadana en favor de todos los peruanos.

La CGR también advirtió que el 100 % de las comisarías inspeccionadas (695 en total) carece de un plan de adecuación a la Norma Técnica A.120 sobre accesibilidad universal en edificaciones; el 82 % no cuentan con certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones (569) ni condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, como rampas (65%) y desniveles en la acera (21%).

Esto, agrega la Contraloría, pone en riesgo la integridad física de las personas que concurren y laboran en las comisarías, así como la atención en igualdad deoportunidades y libre discriminación de personas.

Los inspectores de la CGR también hicieron una visita a la sede principal del Ministerio del Interior, que hoy dirige Juan José Santivañez. Esta institución no cuenta con indicadores actualizados ni resultados del nivel de avance de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana 2030 (PNMSC 2030) sobre adolescentes de 12 a 17 años víctimas de violencia física y psicológica, deserción escolar, prevalencia de consumo de drogas en escolares, trabajo infantil, tasa de homicidios, entre otros.

Entonces, ¿con qué indicadores trabajan? También presenta deficiencias en la gestión de la información en materia de seguridad ciudadana, sin estudios sobre las principales manifestaciones de la inseguridad, la violencia y el delito; no tiene documentos que sistematicen buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana y no brinda asistencia técnica sobre la implementación y administración de observatorios regionales de seguridad ciudadana.

El Mininter, además, no elaboró el plan de adecuación de sistemas de videovigilancia que permitiría establecer los parámetros y estándares

técnicos para implementarlos en bienes de dominio público, en vehículos de transporte público de pasajeros, en establecimientos comerciales, ni la videovigilancia en puertos, aeropuertos y terminales terrestres.

En cuanto a la supervisión de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la PNP, en donde se forman a

los jóvenes miembros, se hallaron serias deficiencias que afectan la seguridad de las personas y alumnos, así como la calidad educativa.

Se observaron grietas, fisuras, techos en mal estado, deficiencias en el equipamiento y servicios, instalaciones eléctricas, luminarias, redes de internet y de agua, inadecuadas condiciones de servicios higiénicos y acceso para personas con discapacidad, entre otros.

La Contraloría también inspeccionó sedes de municipalidades provinciales, donde se hallaron centros de capacitación de serenos ni la certificación correspondiente del Mininter, entre otras deficiencias; Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (Coprosec) y Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.

ENTES INSPECCIONADOS

Entre febrero y marzo de este

año, los equipos de auditores

inspeccionaron 695 comisarías

de los 25 departamentos

del país, seis escuelas de

educación superior técnico

profesional de la PNP, 26

gobiernos regionales, 176

municipalidades provinciales y

492 municipalidades distritales;

así como el Ministerio del

Interior.