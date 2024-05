Municipalidad de Chorrillos clausura dos mataderos de aves

Se encontraron vísceras de aves muertas expuestas en el piso, contaminación. Locales no contaban con licencias de funcionamiento.

Golpe a la insalubridad. La Municipalidad de Chorrillos clausuró dos centros de faenamiento avícolas clandestinas. En los establecimientos se encontraron vísceras expuestas de las aves, sangre animal en el piso, además de no contar con los permisos de SENASA y del municipio para el procesamiento y venta de este tipo de productos. Ambos locales deberán pagar una multa superior a una UIT.

Un charco de sangre y agua que ni inmutaba a los propios trabajadores. Ese fue el escenario encontrado por los agentes de Sanidad y Fiscalización del municipio, en el establecimiento ubicado en la Mz. J, lote 17 de la calle Ancash en San Genaro. “El local no cuenta con permiso del SENASA, tampoco el municipal para el procesamiento y distribución de las aves. Asimismo las condiciones de infraestructura no son las adecuadas al encontrarse a más de 5 personas trabajando dentro de un espacio reducido y rodeados de ollas hirviendo. Otro agravante fue hallar las aves muertas expuestas en el suelo. Los encargados de manipular las aves no contaban con mascarilla, delantal y toca. Desde el inicio del procesamiento hasta el final no se sigue un flujograma. En ese contexto estamos ante productos no aptos para el consumo humano”, precisó la coordinadora de Vigilancia Sanitaria; Valeria Rosas.

Perrito comía vísceras del suelo

En el segundo local, situado en la Mz. F3 de la calle Las Pampas, el escenario fue más insalubre. Al punto de encontrar a canes olfateando y comiendo de las vísceras en el piso del improvisado lugar.

Asimismo, una de las trabajadoras reconoció que el lugar ya había sido inspeccionado y clausurado semanas atrás. Sin embargo hicieron caso omiso. “El panorama acá es más nauseabundo. No contaban con certificado de fumigación. La multa observará eso y también la infraestructura del local, por ejemplo el techo tiene presencia de moho, las paredes y pisos con restos de aves como plumas, sangre, contenido intestinal. Se está observando la conservación de alimentos. El monto de multa para cada uno supera el valor de una UIT. Un biólogo del MINSA, realiza la toma de muestras al agua para determinar el nivel del cloro, el cual fue de 0.8 MG/L, que está al borde de los valores permitidos”, recalcó la encargada.

Según el seguimiento sanitario, ambos establecimientos distribuían las aves insalubres en los mercados San Genaro, San José, Pacífico de Villa, entre otros. Sobre las aves, a los encargados se les pidió gestionar su devolución a los proveedores. La actividad también contó con la participación de la veterinaria municipal a fin de verificar el estado de las aves. “Lamentablemente son especies expuestas al traslado en jabas que se encuentran deterioradas y con falta de higiene. En los establecimientos se encontraron sangre, plumas y otros subproductos en el piso. Los encargados no supieron explicar su procedencia”, explicó la encargada del área.