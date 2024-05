Manchester City es el campeón de la Premier League al ganarle al West Ham 3-1

Manchester City venció 3-1 a West Ham en un partido que siempre administró, que más allá de un pestañeo no sufrió, y que supuso su cuarta coronación al hilo en la mejor liga del mundo como la Premier League. La vuelta olímpica más esperada se certificó en el Etihad Stadium donde no cabía la modestia: no hay nada que hacer contra los suyos.

Y es que no tenían ni cinco de ganas de esperar o de especular y por eso, a los 2’ de juego ya Foden gritaba el primero del local, un riflazo desde fuera del área para dejar sin reacción al portero rival. Un golazo que presagiaba un título.



Antes que pudieran entender la arremetida los visitantes, a los 18’ los visitantes se reportaba otra vez Foden, en una llegada por la izquierda que nadie pudo frenar, otro remate potente que no logró parar Areola.



Parecía otro día en la oficina, pero Kudus rescató el honor de los suyos y de paso les dio ilusión a los hinchas del Arsenal, a cientos de kilómetros de distancia: a los 42 se inventó esta chalaca para un 1-2 inesperado, que enfureció a Guardiola en la raya aunque, en realidad, no comprometió ni la victoria ni el título.

Porque no hay manera de tener una nómina como la de los ‘ciudadanos’ y no encontrar la solución que dio Rodri a los 59, en una llegada masiva más que coronó con su potente remate para el 3-1 que liquidaba todo… en Manchester y en Londres.



Manchester City no hizo más que confirmar su favoritismo, ratificar que dos puntos de ventaja son irremontables con semejante nómina y festejar ante los suyos la cuarta corona en línea de la Premier League, un récord absoluto, una hazaña que se dice fácil pero que es todo mérito de este equipazo, que no tiene rival en Inglaterra.

Otros resultados: Arsenal 2 Everton 1; Brentford 2 Newcastle 4; Brighton 0 Manchester United 2; Burnley 1 Nottingham Forest 2; Chelsea 2 Bournemouth 1; Crystal Palace 5 Aston Villa 0; Liverpool 2 Wolves 0; Luton 2 Fulham 4; Sheffield 0 Tottenham 3.

Principales Posiciones: Manchester City 91; Arsenal 89; Liverpool 82; Aston Villa 68 (Champions League); Tottenham 66 (Europa League), Chelsea 63 (Conference League).

Descendidos: Luton 26;Burnley 24; Sheffield United 16.