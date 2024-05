Decano CCPL, Onofre Pizarro:”Congreso debe elegir un profesional idóneo en Contraloría”

By

Decano del Colegio de Contadores de Lima (CCPL) señala que el contralor no está combatiendo la corrupción



El decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima, Onofre Pizarro, hizo un llamado para que designen a profesionales idóneos en la Contraloría General de la República, pues dicho organismo no está cumpliendo con su función de prevenir y erradicar la corrupción, limitándose solo a cuantificar e informar sobre las irregularidades y delitos cuando ya se han consumado en los organismos del Estado.

“El contralor tiene que ser una persona que erradique a la corrupción. Y es más, tiene que respetar y dar cumplimiento a todas las normas reguladas en auditoría. Además evaluar los intereses del Estado, lo cual no se está haciendo. El contralor se ha dedicado estos siete años a cuantificar los robos en el Estado. ¿Para qué tiene los controles preventivos? ¿Para qué tiene los servicios relacionados?”, manifestó el decano, quien también ha trabajado en la Contraloría.

El decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima, Onofre Pizarro



Onofre Pizarro señaló que cuando ingresó a la Contraloría eran 800 trabajadores, mientras que ahora —según tiene entendido— llegan a 7,000 personas. “Lógicamente, están descentralizados, pero no veo mayor producción”, indicó, para luego referirse al proceso de elección del nuevo contralor.

Refirió que el candidato del Gobierno para ese cargo, Pedro Cartolín, no sería aceptado por el Congreso y se rumorea que se propondrá a una persona que cumple función y es cargo de confianza en la Contraloría. “No queremos el continuismo, queremos cambiar, el contralor tiene que ser una persona que erradique la corrupción”, sentenció.

También cuestionó el proyecto de ley sobre la carrera del auditor, pues —según dijo— es discriminatorio y anticonstitucional, pues este considera que, para ser auditor gubernamental, se tiene que seguir una especialización en la Contraloría, cuando la ley de profesionalización, que es bien clara, indica que el profesional auditor contable es netamente profesional de la contabilidad.

“Antiguamente, los jefes de OCI (Órganos de Control Institucional) eran contadores públicos. No tengo nada contra las otras profesiones, pero ahora son jefes de OCI ingenieros, abogados, hasta nutricionistas”, aseveró Onofre Pizarro.