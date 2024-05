Ministra de la Mujer: “no queremos seguir ampliando servicios de atención contra la violencia cuando esta ya ocurrió, queremos evitar que ocurra”

By

Invitó a los diversos actores de gobierno a sumarse a la estrategia de su sector que prioriza la prevención en favor de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, puso énfasis en el empoderamiento económico de las mujeres.

Desde Loreto, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Teresa Hernández, ratificó el compromiso de su sector y del gobierno de atender los problemas sociales que afectan a los más vulnerables y, para ello, anunció el desarrollo de una estrategia de prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

“No queremos seguir ampliando servicios de atención cuando ya ocurrió, queremos evitar que ocurra, tenemos que proteger a nuestra niñez. La niñez no es el futuro, es el presente, si ahora no logramos detener las graves problemáticas que existen en nuestro país, entonces no vamos a poder tener una ciudadanía saludable” aseguró Hernández Cajo.

A través de la mesa de trabajo “Articulación para el desarrollo y la reactivación económica Loreto 2024”, liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Adrianzén, la titular del MIMP hizo el llamado a las autoridades a sumarse a la estrategia que permitirá erradicar uno de los indicadores que afecta el bienestar de la niñez, que es el futuro del país.

Empoderamiento económico para erradicar la pobreza

La titular del sector también señaló que el empoderamiento económico de las mujeres es el segundo eje que se reforzará, pues actualmente el MIMP ya trabaja con el desarrollo de estrategias que permitirán el fortalecimiento de emprendimientos para mujeres.

En la reunión también participaron los ministros de Cultura, Leslie Urteaga, del Interior, Walter Ortiz, de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Cada uno desde sus sectores anunció medidas para atender a la población de Loreto y reactivar su economía.