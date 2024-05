Inauguran tres sistemas de riego tecnificado que mejorarán las gestión del agua en el centro poblado Tual en Cajamarca

Newmont ALAC, en su rol catalizador del desarrollo territorial, sumó esfuerzos con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del Programa Subsectorial de Irrigación (PSI), para la ejecución de tres sistemas de riego tecnificado en el centro poblado Tual, en Cajamarca inaugurado el 3 de mayo por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero.

Estos proyectos irrigarán 221 hectáreas y beneficiarán a 363 productores agropecuarios, y ayudará para que los pobladores del centro poblado Tual tengan agua todo el año para mejorar la eficiencia de sus prácticas agrícolas, elevar su competitividad productiva, generar ingresos y empleo en la zona.

Este logro ha sido posible gracias a la gestión conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del Programa Subsectorial de Irrigación (PSI), Newmont ALAC, pobladores y autoridades comunales.

“A fines de abril empezó a llover y son gotas de amor a la Tierra, que el cielo no las da y qué bueno que se dé en el marco de la inauguración de este sistema de riego, que es espectacular. Nosotros como ministerio vamos a seguir con los sistemas de riego y la empresa Newmont también va a seguir apoyando”, dijo el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Desde el centro poblado Tual, el titular del Midagri afirmó que desde su sector se continuará haciendo obra en Cajamarca, completando y revistiendo los canales, trayendo el semillero de pastos, sala de ordeño y tanque de refrigeración. “Vamos a estar cerca de Tual y cerca de Cajamarca”.

Remarcó que en el Perú la minería hay que promoverla porque permite recibir impuestos y sirven para hacer obras como este sistema de riego que beneficia a la agricultura y ganadería.

“Esa alianza con la buena minería, la agricultura, la ganadería, lo forestal, la siembra y cosecha de agua, las medianas y grandes represas le van a dar al Perú un futuro grandioso que nos haga sentir orgullosos a todos de ser peruanos, de trabajar juntos, de dejar esas peleas, donde no nos entendíamos y donde siempre es posible llegar a acuerdos escuchando a todas las partes y donde es importante el respeto a todos y a la población que está en la zona”, expresó.

Por su parte, Darío Zegarra, Gerente país de Newmont Perú, dijo que la inauguración de los tres sistemas de riego en Tual se debe al trabajo conjunto de los productores y de sus autoridades a todo nivel. “Hoy todos vamos a celebrar el hito de este trabajo en el que los desafíos son muchos, pero ningún desafío va a poder vencer cuando podemos decidir y perseverar en construir juntos. Hoy estamos festejando 221 hectáreas que se pueden regar, más de 380 usuarios”, apuntó.

“Hay metas que todavía se pueden seguir logrando, pero esto se suma a un proceso de varios años. En la misma mirada y en el mismo trabajo se ha podido tener otros 400 reservorios, 12 sistemas de riego que están dando servicios hace algunos años, pero nada de eso es suficiente. Todavía hay una brecha que tenemos que seguir trabajando. Se suma a más de 120 km de canales, pero todavía falta revestir algunos kilómetros más”, resaltó.

Enfatizó que Newmont ALAC, tiene la inmensa responsabilidad y gratitud de colaborar con el desarrollo de Cajamarca. “Ojalá lloviera todo el año, pero no es así. No es que falte agua, lo que falta son infraestructuras. Lo que falta es que podamos seguir trabajando para que estas infraestructuras nos permitan tener la tranquilidad de que podemos disponer del agua todo el año”, puntualizó.

“Hoy celebramos un hito, celebramos la infraestructura que finalmente se logra construir y celebramos la visión, el liderazgo y el compromiso perseverante de las autoridades y de los usuarios. Reiteramos el agradecimiento de nosotros como Newmont de poder estar aquí y poder sumar”, subrayó.