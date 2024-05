Congreso destina S/ 15 millones para remodelación de sus baños con presupuestos sobrevalorados

Gastan nada menos de S/ 15 millones de soles en porcelanato, urinarios, inodoros y lavamanos con sensores.

También destinan casi un millón de soles para equipos de aire acondicionado, también a un precio mayor que en el mercado.

El programa Panorama realizó una investigación que revela que el presupuesto designado para la remodelación de los 174 baños, de S/ 14 815 829, tiene una sobrevaloración importante que ningún legislador

supo aclarar.

Por ejemplo, para la instalación de porcelanato en los pisos y paredes de todos los baños se ha presupuestado S/ 1 071 436, cuando en el mercado estos mismos productos, en esa misma cantidad y calidad, llegan a costar 900 500 soles.

Asimismo, el Parlamento requiere de 261 inodoros con sensores eléctricos para lo cual ha presupuestado S/ 759 240, cuando en el mercado, según el citado dominical, tienen un precio de 722 970 soles, alrededor de 30 000 soles menos.

Similar situación pasa con los 95 urinarios con sensores que requieren nuestros “padres de la Patria”. El Legislativo ha presupuestado 264 369 soles, mientras en el mercado lo solicitado suma S/ 232 750, más de 30 000 soles de diferencia.

En cuanto a los lavaderos tipo pedestal, también con sensor eléctrico, el Parlamento ha presupuestado 53 132.95 soles por 65 que pretende instalar, cuando en el mercado, productos de gama alta y de las mismas características que se requiere, alcanzan los 24

700 soles.

“Los baños, en el estado que se encuentran, necesitan un arreglo, no pueden seguir así”, señaló el legislador Jorge Montoya, uno de los tantos que se mostró a favor de la remodelación todas de los servicios higiénicos, y con productos de alta gama.

AIRES ACONDICIONADOS

Pero no solo los baños con instalaciones top son prioridad para los congresistas. El reportaje periodístico dio cuenta que, en la solicitud de crédito suplementario solicitado al Ejecutivo, que tuvo luz verde, se señaló la necesidad de adquirir 93 equipos de aire acondicionado, por un monto de 939 911 soles, casi un millón de soles.

Según cotizaciones por estos equipos, una compañía solicita US$ 112 754 (S/423 956), mientras otra solicita 314 673 soles. si a estos montos se le agrega alrededor de 10 000 soles por la instalación, los montos llegan a la mitad de lo que presupuestó el Legislativo.

“Sí veo que se hace necesario. En mi despacho hay aire acondicionado, pero no funciona, pero sí hace calor, sí se siente bochorno y, bueno, la bulla de afuera, el sol cae en la oficina”, señaló la legisladora Patricia Chirinos respecto a la adquisición de estos equipos.

El Congreso de la República solicitó un crédito suplementario al Poder Ejecutivo el 14 de marzo de este año, el cual fue dado 15 días después, por un total de 50 millones de soles. Parte de este monto estaba destinado a la remodelación de los baños y la compra de equipos de aire acondicionado.

La solicitud va a acompañada de un oficio, que lleva el sello y firma del titular del Parlamento, Alejandro Soto, en el que se detalla en qué se va a gastar el dinero, así como el monto presupuestado.

“El clima cálido predominante en la costa ha generado una sensación térmica elevada en nuestras instalaciones, con temperaturas que oscilan entre

los 30 y 35°C… La adquisición estratégica de aires acondicionados, así como su renovación, se plantea como una solución… por ello, se requiere la compra de 52 unidades para nuevos usuarios y la renovación de 41 equipos existentes… este proyecto implica un gasto estimado de 939 911 soles”, se señala en dicho docu- mento. ¿Hubo algún estudio técnico para presupuestar estos productos?

Se echaron para atrás?

El pasado 2 de mayo, el titular del Congreso,

Alejandro Soto Reyes, utilizó las redes sociales

para negar que se vaya a destinar este monto en

la refracción de los servicios higiénicos de este

poder del Estado, pues no hay “acuerdo de Mesa

Directiva”.

“Rechazo contundente y categóricamente las

falsas afirmaciones que se vienen difundiendo so-

bre un supuesto gasto de 15 millones de soles para

refaccionar los servicios higiénicos del Congreso.

No existe acuerdo de Mesa Directiva, ni disposición

de la presidencia para ejecutar estos gastos, lo que

cumplo con hacer de conocimiento público”, aseveró