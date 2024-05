Ministro ‘Cabeceador’: Títular de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, debe 215 mil dólares a agricultores de San Lorenzo

Corrían los primeros días del 2011, y la empresa Consorcio Peruano del Agro (Coperagro) de la que el actual ministro Manero era gerente general, actuaba como una de las compradoras de la producción de la Asociación de Productores de Mango de San Isidro, del valle de San Lorenzo. Con base en Tambogrande, recorría las chacras acopiando la producción de mango Kent y de descarte y ofreciendo un mejor precio por orientarse a la exportación. En garantía de la operación Manero entregó cheques de Interbank pagaderos a 45 días por los volúmenes recibidos, vencido ese plazo lo extendió hasta el 9 de mayo de 2011. Sin embargo, los vendedores nunca los pudieran cobrar.

En el intertanto, Coperagro si vendió la producción por más de 900 mil dólares, y aprovechó el tiempo de espera para liquidar la empresa. Luego justificó la estafa argumentando que la agroexportadora y los productores “habían perdido juntos”. Pero, los hombres de campo no olvidan la arruga y 13 años después están decididos a cobrar, a pesar de la posición que el acopiador de ayer ocupa hoy al frente del Midagri.

215,455 DOLARES

En diciembre de 2011 los agricultores pidieron el apoyo del Gobierno Regional de Piura y formularon denuncia fiscal contra Cooperagro. Pero esta no prosperó. A esa fecha la deuda llegaba a 215,455 dólares. “Al señor Ángel Manero, conocido en el valle de San Lorenzo, le tuvimos plena confianza en entregarle nuestra producción de mango en la campaña del 2010-2011, a través de su empresa Coperagro […]

Pero, este señor [no nos pagó] y nos tiene a la fe- cha una deuda a nuestra asociación San Isidro y a dos asociaciones de Chulucanas”, denunció Iris Ponce Estupiñán, una de las agricultoras defraudadas. Luego Manero se dedicó a la función pública y a la actividad académica. Así ha sido director del Banco Agropecuario, director general Agrícola del Midagri y gerente de la Azucarera Andahuasi, consultor senior en desarrollo agrario y agronegocios y consultor asociado en Planeamiento & Gestión SAC.

También es miembro de los consejos consultivos (agro) de la Universidad San Ignacio de Loyola y la Universidad Peruana de Ciencias. También ha sido fundador de la Agencia Agraria de Noticias y de la Red Peruana de Agronegocios. Según el Registro de Organizaciones Políticas, del JNE, está afiliado al Partido Morado desde el 1 de marzo del 2019.

Tras su nombramiento, los agricultores se dirigieron a la Comisión Agraria del Congreso denunciando la deuda, pero los parlamentarios estaban más interesados en su aumento de sueldos que en problemas del pasado e ignoraron la solicitud. Por ello, lo único que les quedó fue recurrir a radio Cutivalú para hacer pública la situación.

MIDAGRI PATINA

Lo increíble es que, pese a que es una deuda comercial privada, el Midagri se apresuró a defender al ministro. “Respecto a las acusaciones que realizó un grupo de agricultores de Tambogrande, quienes señalan al titular del sector, Ángel Manero, y Coperagro de no pagarles más de 200 mil dólares en productos agrícolas precisamos que Coperagro fue parte de un negocio emprendido por varios socios. En dicho consorcio, el ahora titular de Agricultura fue gerente y accionista minoritario. Por tanto, el señor Ángel Manero no tiene obligación legal, ni deudas con los agricultores; por tratarse de un tema estrictamente empresarial y de mercado”.le respondió a Cutivalú.

Pero, el integrante de la Comisión de la Reactivación del Agro de Tambogrande, Hernán Roa Burneo, replicó a nombre de los agraviados. “El ministro de Agricultura ha demostrado ser un estafador, simple y llanamente. No hablemos de mala inversión, realmente es una empresa que compra mango a los pequeños agricultores y, justamente, los sorprende en grupo. Cuando una persona entrega cheques sin fondos y no honra la deuda, es una estafa. Eso es lo que está tipificado. No sé qué otro nombre se le puede dar” dijo, añadiendo que con este antecedente nunca debió ser nombrado ministro. “Si él tuviera un poquito de vergüenza, de sangre en la cara, no debió haber aceptado el cargo”

AMNESIA SELECTIVA.

Sintomáticamente, en las hojas de vida del ministro Ángelo Manero, distribuidas oficialmente cuando juró el cargo, se omitió su cargo de gerente de la empresa deudora Cooperagro.