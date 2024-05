Dirección de Redes Integradas de Salud – Diris Lima Sur intervino más de 4 mil viviendas en lucha contra el dengue

By



Personal de la Diris Lima Sur participó en jornadas de prevención y control del dengue, control vectorial y sensibilización de acuerdo a disposiciones del Minsa.

En el marco de la Campaña “Unidos contra el dengue” del Ministerio de Salud (Minsa), la Dirección de Redes Integradas de Salud – Diris Lima Sur, intervino más de 4 mil viviendas ubicadas en los distritos ubicados al sur de nuestra capital.

La directora de la Diris Lima Sur, Dra. Sheyla Chumbile Andía, supervisó las jornadas que realizaron los equipos de brigadistas en distritos como Santiago de Surco, Barranco, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Pachacamac, Lurín y otros más.

Estas acciones se realizan en simultáneo en dos o tres jurisdicciones, e incluyen la fumigación de los inmuebles, la vigilancia y el control vectorial, con la finalidad de prevenir y eliminar la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Adicionalmente se prioriza las labores de difusión y sensibilización de las familias sobre la manera de cómo prevenir el dengue, especialmente en los sectores en los que no hay servicio potable y el líquido elemento se almacena en recipientes de plástico.

Diris Lima Sur no baja la guardia

Asimismo, para hacer frente esta emergencia sanitaria ocasionada por el dengue, la Dirección de Redes Integradas de Salud – Diris Lima Sur, no baja la guardia y se mantiene en alerta.

Para tal fin, la directora de la Diris Lima Sur, Dra Sheyla Chumbile Andía, se encuentra en permanente contacto con el personal especializado de salud en los centros de salud del sur de Lima.

Asimismo, la directora de la Diris Lima Sur, coordina de manera frecuente con las autoridades locales, de 13 distritos del sur de nuestra capital, para de manera conjunta reforzar la estrategia de prevención y control del dengue.