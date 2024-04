Titular del PJ y alcalde de Magdalena anuncian nuevo local para luchar contra la criminalidad

By



En la ceremonia de inauguración de juzgados de paz letrado en Lima, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, y el alcalde de Magdalena, Francis Allison, anunciaron la próxima implementación de un local en este distrito para atender casos de flagrancia, lo que permitirá fortalecer la lucha contra la criminalidad.

El alcalde Allison se comprometió a ceder un local para tramitar casos de flagrancia delictiva, lo que fue saludado por el titular del Poder Judicial al resaltar que esta iniciativa “se enmarca en lo que muchos alcaldes han entendido, que no se ocupen solo del ornato o pistas, y de hacer llegar justicia a los ciudadanos”.

“Estamos comprometidos en la lucha contra la criminalidad y aceptamos el ofrecimiento para inaugurar un juzgado de flagrancia en Magdalena. No puede ser que algún individuo arranche carteras, lo capturen y salga libre. Con el juzgado de flagrancia serán condenados en 72 horas con prisión efectiva”, recalcó el doctor Arévalo Vela.

Por ello, el alcalde de Magdalena felicitó al presidente del Poder Judicial por impulsar los juzgados de flagrancia y, asimismo, porque “tiene valentía, como pocas autoridades en el Perú, de hablar las cosas claras, al pedir que se sancione de manera muy dura a magistrados y fiscales que no van de la mano que los ciudadanos piden seguridad ciudadana”.

Al respecto, el presidente del Poder Judicial ante la prensa nuevamente instó al Congreso a que apuebe una ley para sancionar e inhabilitar a perpetuidad para ejercer la función pública a “aquellos malos fiscales y malos jueces que indebidamente liberen a criminales”.

A la ceremonia de inauguración de tres juzgados de paz letrado de Magdalena y Pueblo Libre, ubicado en la avenida Parque González Prada 613, asistieron la presidenta de la Corte de Lima, María Vidal La Rosa Sánchez, entre otras autoridades.

Esta nueva sede tiene entre su competencia materias como son los procesos por alimentos, desalojos, faltas, así como demandas laborales.

“Los tres juzgados de esta sede tienen por finalidad acercar la justicia al ciudadano, en atender demandas como la pensión de un niño y asuntos laborales. Esto es brindar justicia”, afirmó al respecto el titular del Poder Judicial.