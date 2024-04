Osiptel prorroga hasta julio bloqueo equipos celulares: Revisa AQUÍ si tu móvil está en la lista negra

By

El bloqueo de celulares se iba a realizar a partir del 22 de abril, pero Osiptel prorrogó esta medida.



El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó la prórroga del inicio del bloqueo de celulares que no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), hasta el próximo 22 de julio.

La resolución del Consejo Directivo Nº 00119-2024-CD/OSIPTEL establece que la prórroga de la activación del registro de celulares (Listas Blancas), no se realizará a partir de este lunes 22 de abril, como se anunció con anterioridad. Ello con el objetivo de que los importadores puedan regularizar la situación de sus equipos móviles, por lo que se optó por prorrogar la medida.

Con esta modificación, se amplía el plazo para la implementación de la Tercera Fase del Renteseg y se posterga la fecha de inicio de bloqueo de equipos terminales móviles no registrados en la Lista Blanca hasta el 22 de julio de 2024. Esta medida busca brindar un periodo adicional para que los agentes involucrados cumplan con el registro requerido, así como para desarrollar campañas de difusión y coordinaciones entre autoridades.

Es importante destacar que, aunque un equipo terminal móvil no esté registrado en la Lista Blanca, si se determina que tiene un IMEI adulterado o si se confirma que ha ingresado por contrabando, será bloqueado de acuerdo con lo establecido en la normativa.



Motivos de la prórroga de Osiptel

Se detectó que, de las importaciones realizadas entre junio de 2023 y abril de 2024, el 99% de ellas serían realizadas por 30 empresas importadoras, de las que siete de dichas empresas, hasta la fecha, no se encuentran registradas en el Sistema de Carga de Información de Equipos Terminales Móviles Importados (SICART) y habrían importado 391,384 equipos terminales móviles, los mismos que iban a ser bloqueados al inicio de operaciones de la Tercera Fase del Renteseg, el 22 de abril.

“Teniendo en cuenta lo expuesto, resulta razonable prorrogar por un periodo de tres meses el plazo para la exigibilidad de la obligación relacionada con el bloqueo de equipos terminales móviles por no estar reportados en Lista Blanca del Renteseg; a fin de desarrollar, durante dichos periodos campañas de difusión y coordinaciones entre las autoridades”, finaliza la norma.

Cabe recordar que la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) había mostrado su preocupación ante el impacto de esta medida, por lo que hace unos días advirtió: “Si todos estos teléfonos no están siendo registrados ante Osiptel, a partir del 22 de abril una cantidad importante de peruanos que adquieran teléfonos móviles podrían verse afectados y perder la inversión realizada en dicha compra, pese a no tratarse de equipos de dudosa procedencia. A la fecha se estima que el 69% de los teléfonos móviles, que se activan diariamente, no están en esa lista blanca. Es decir, una cifra aproximada de 750,000 teléfonos mensuales”.

Obtén el código IMEI

El IMEI es un código único de 15 dígitos que se puede obtener marcando *#06# en el dispositivo. Tras el envío, el usuario recibirá una respuesta indicando si el dispositivo está registrado y si existe algún problema con el mismo.

Utiliza la plataforma en línea de Osiptel

Posteriormente, ingrese este código en la página web Checa tu IMEI habilitada por el Osiptel para consultar el estado de registro del celular. Aquí, el usuario deberá ingresar el código IMEI y seguir las instrucciones para recibir la información sobre el estado de su dispositivo.

Consulta en puntos de atención de los operadores móviles

Acuda al centro de atención al cliente de su operador de telefonía móvil y solicite una verificación del estado de registro del IMEI de su celular. Los operadores están en la obligación de brindar esta información y asistir a los usuarios en el proceso de regularización, si fuera necesario. Si pasadas las 24 horas de realizado el reporte ante la operadora, el IMEI del celular no figura en esta base de datos del regulador, puedes enviar un correo a reportaimei@osiptel.gob.pe o completar el formulario que se encuentra en el portal ‘Checa tu IMEI’.



Es crucial que los usuarios realicen estas consultas para asegurarse de que sus dispositivos no sean bloqueados. En caso de que un celular no esté registrado debidamente, es imprescindible que el propietario se ponga en contacto con su operador móvil para regularizar su situación antes de la fecha límite.

¿Qué hacer si compró el celular en una tienda formal, pero fue bloqueado?

Si un usuario recibe un aviso de que su dispositivo será bloqueado debido a un posible clonado de IMEI, pero lo adquirió en un establecimiento legal, el procedimiento para desbloquearlo implica contactar a su proveedor de servicios móviles. La empresa operadora llevará a cabo una serie de verificaciones para validar la situación:

Confirmar la identidad del usuario a través de métodos biométricos.

Verificar la concordancia entre el IMEI físico del dispositivo y el IMEI lógico, que se puede obtener marcando *#06#.

Comprobar que la tarjeta SIM utilizada en el dispositivo esté registrada a nombre del usuario y que haya sido activada en el dispositivo bloqueado.

Validar que los primeros 8 dígitos del IMEI (TAC) coincidan con la marca y modelo del dispositivo en posesión del usuario.

Si la empresa operadora confirma que todas estas validaciones se cumplen, procederá de inmediato con el desbloqueo del dispositivo. Sin embargo, si alguna de las condiciones no se cumple, se informará al usuario al respecto. En caso de desacuerdo con la decisión, el usuario tiene la opción de elevar su caso a Osiptel para su revisión.

