MINEM: Exportaciones mineras crecen 13.3% en comparación a inicios del año anterior

Mayores envíos de los principales productos mineros sustentaron ingreso de divisas por US$ 3,193 millones en el primer mes del año.

Las exportaciones mineras metálicas y no metálicas continúan en alza al alcanzar los US$ 3,193 millones en enero, lo que significó un crecimiento de 13.3% respecto al mismo mes del 2023 (US$ 2,818 millones), informó el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Entre las mayores ventas al exterior destacan el cobre, oro, zinc y hierro, los cuales constituyen el 89.3% del valor total de las exportaciones mineras y el 53% de las exportaciones nacionales.

El incremento en el primer mes del año se sustentó principalmente al mayor dinamismo de la actividad económica global y la tendencia favorable de la demanda impulsada por la fabricación de tecnologías renovables.

En enero, las exportaciones minero metálicas sumaron US$ 3,104 millones, mientras que las no metálicas se ubicaron en US$ 90 millones

El valor de las exportaciones de cobre fue de US$ 1,440 millones en el primer mes del año, registrando un incremento de 6.6% en comparación con el mismo mes de 2023 (US$ 1,351 millones).

El incremento se debe al ascenso en la cotización internacional de 3%, el mayor volumen embarcado (3.4%) y la menor perspectiva de oferta cuprífera debido al cierre anticipado de la fundición Kunming (Yunnan) en China.

Las exportaciones de oro alcanzaron los US$ 1,071 millones, presentando una mejora de 69.8% en comparación al mismo mes del 2023 (US$ 630 millones).

El sector minero juega un papel fundamental como principal generador de divisas del país, lo que demuestra la importancia de las exportaciones provenientes de la actividad minera.