Manchester City le ganó al Chelsea 1-0 y es finalista de la FA Cup

Manchester City pasó la página de su eliminación en la Champions League ante el Real Madrid y enfrentó al Chelsea en busca de ocupar un lugar en la final de la FA Cup. Ambas escuadras arribaron al mítico estadio de Wembley, el cual tuvo una masiva asistencia de las aficiones para presenciar el juego que prometía emociones, y donde los “ciudadanos” ganaron sobre el final 1-0 con gol de Bernardo Silva.



Sin embargo, debido al esfuerzo físico de los dirigidos por Guardiola, quienes tuvieron que jugar 120 minutos y una tanda de penales, el nivel del partido se vio opacado. La clara muestra se dio cuando Walker perdió el balón y no reaccionó ante el ataque de Gallagher.

Con la ausencia de Erling Haaland, quien presentó una molestia física que le impidió terminar el partido frente a los españoles y estar en este duelo, los “ciudadanos” buscaron hacer la diferencia, pero al frente encontraron a un Chelsea que no estaba dispuesto a ceder el lugar en la final del certamen. Con pocas opciones claras de gol y sin las emociones que se prometían en la antesala del juego, se dieron los primeros 45 minutos.

Ya en la segunda parte, la historia no fue diferente. A excepción de algunas opciones de gol para ambos equipos. Tanto los “blues” como los “ciudadanos” tuvieron oportunidades claras de gol que no lograron finalizar por falta de definición o virtud de los guardametas.



Finalmente, Bernardo Silva a los 84’ rompió la igualdad con un fuerte remate que se dio luego de un rebote. El del City aprovechó y abrió el marcador a falta de seis minutos para terminar el duelo. Chelsea, a pesar de su intento de igualar en el remate del encuentro, no lo logró y se quedó por fuera de la competencia.



Con este resultado, Manchester City se instala en la final de la FA Cup y espera por el ganador entre el partido de Manchester United y el Coventry City, que se dará este domingo 21 de abril a partir de las 9:30 a.m. (hora de Perú).