Por tumbarse la puerta de Dina Boluarte en busca de los Rolex, Coronel Harvey Colchado fue retirado de la Diviac

Medida se da apenas 15 días después del allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte por el Caso Rolex.



Harvey Colchado, coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue separado, temporalmente, de la jefatura de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) por tener abiertas dos investigaciones en Inspectoría, una grave y la otra muy grave.

A medio día, Harvey Colchado fue notificado y se le entregó el acto administrativo de la resolución de inicio y procedimiento administrativo disciplinario por infracción grave y muy grave, por disposición de Inspectoría de la PNP.



El coronel PNP Harvey Colchado ha sido separado de forma temporal y por decisión de la Inspectoría General de la Policía del cargo

La medida se da a pocos días del allanamiento que se llevó a cabo en la vivienda de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en el marco del caso Rolex.

Se notificó a Harvey Colchado en las oficinas de la Diviac sobre el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario en su contra por supuestas infracciones grave y muy grave del régimen disciplinario de la institución policial.

Con esto, también se notificó al coronel PNP que era separado temporalmente del cargo por resolución de la Inspectoría.

Las entregas de ambas notificaciones estuvieron a cargo del coronel PNP Giovanni Osorio Elguera, jefe de la oficina descentralizada 17 de la Inspectoría General PNP. La medida de separación no tiene una fecha de término.

Cambio se había negado

Recientemente, el 1 de abril el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, había descartado que hubiera algún pedido para remover a Colchado de la jefatura de la Diviac luego que este liderara y participara en el allanamiento con descerraje de la casa de la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex.

“Primero no hay ningún pedido. Los cambios y el movimiento de personal los genera la Dirección de Recursos Humanos, de acuerdo a la evaluación que se hace a los oficiales. Sobre el particular, no tenemos ningún pedido, no hay ningún pedido de nadie porque nadie puede pedir un cambio, sería tráfico de influencias”, aseguró en RPP.

Ese mismo día, Zanabria también descartó haber tenido conocimiento sobre alguna medida disciplinaria que se hubiera iniciado contra el coronel que también lidera el equipo especial que apoya a los fiscales comandados por Marita Barreto de lucha contra la corrupción en el poder.

“Hasta ahora no tengo conocimiento de ninguna información que se haya dado sobre el particular. Los entes del comando intermedio estarán evaluando, dispondrán, harán la información, pedirán el informe respectivo, evaluarán las acciones y si procede dispondrán las investigaciones administrativas. Por ahora, no veo yo ninguna actividad que se haya desarrollado, no me ha dado el inspector de ninguna investigación que se esté desarrollando”, aseveró ese 1 de abril.

“Dina Boluarte quiere evitar las investigaciones”



Harvey Colchado es relevado de la Diviac porque “la presidente tiene miedo”, asegura el exministro del Interior Mariano González. Indicó que la decisión se dio a partir de las dos investigaciones en Inspectoría relacionadas con el allanamiento a la casa y el despacho presidencial de Dina Boluarte

El extitular del Mininter indicó que al incómodo funcionario le abrieron dos investigaciones en la Inspectoría de la PNP: una por no tener plan de operaciones en el allanamiento a la casa de Dina Boluarte y otra por la torta de cumpleaños en la que se hace alusión a él rompiendo la puerta con una comba.

Al respecto, González hizo un llamado al Ejecutivo a fin de que la decisión sea revocada. “Las últimas voces sensatas que hay en el gobierno deberían recomendarle a la presidenta que se dejen de estas actitudes poco responsables, antidemocráticas y atentatorias contra el sistema. Hay mucha gente que dice que el coronel le ha faltado el respeto a la presidenta, pero la primera persona que ha faltado el respeto a la figura presidencial es Dina Boluarte“, mencionó en diálogo con Canal N.



En otro momento, el exministro recordó que la intención de retirar al coronel fue advertida por el destituido comandante general de la PNP. “Se está perpetuando un plan que ya fue anunciado con anterioridad. Lo dijo el mismo general Angulo hace dos meses. Era parte del plan retirar a Colchado como de lugar y lo están ejecutando. Lo que esto releva es la intencionalidad el gobierno por evitar las investigaciones”, agregó.

En ese sentido, cuestionó la investigación que se le sigue por el allanamiento a la casa de la jefa de Estado e indicó que “la Diviac ni el Coronel Colchado ni todos los oficiales tenían algo que ver. Ese es un pedido exclusivo de la fiscalía de la Nación”.