Christian Domínguez descarta volver con Pamela Franco

“Solo trabajo y me dedico a mis hijos”

El cantante Christian Domínguez se ha mantenido perfil bajo luego del mega escándalo de infidelidad a Pamela Franco. El cumbiambero ahora se animó a responder sobre el supuesto distanciamiento con a la cantante tras sus coqueteos con Karla Tarazona, ya que fue captado durmiendo en su auto afuera de la casa de su ex.

“La verdad yo estuve ahí (en la casa de Pamela) porque yo acabé de trabajar muy tarde, regresar a San Miguel era complicado porque iba a dormir dos horas, preferí quedarme ahí afuera porque me pidieron llevar a los bebés al colegio. No me molesta, lo haría 100 veces”, expresó.

Asimismo, el cantante fue cuestionado sobre si ahora, luego de estar en coqueteos con Karla Tarazona, ya descartó totalmente buscar el perdón de Pamela Franco y retomar su relación relación.

“Yo la verdad por un tema emocional trato de trabajar y no pensar en nada, no veo televisión y nada. Solo trabajo y me dedico a mis hijos, esa es mi rutina diaria”, manifestó.