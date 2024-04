En la mira: Atacan con explosivo colegio de Los Olivos, disparan a profesora en VMT y matan a otro docente en el Callao

El ministro del Interior, llegó al colegio Monserrat, y lanza medidas tibias. Dice incrementará patrullaje en la zona



Los alumnos, profesores y colegios del país están en la mira que día a día se desborda en el país, mientras nuestras autoridades brillan por su ausencia. Un ataque con explosivos perturbó la serenidad del colegio Monserrat, ubicado en el distrito de Los Olivos, después de que individuos no identificados arrojaran un artefacto explosivo en la entrada de la institución educativa. Esto sucedió en la intersección de las avenidas Universitaria y Carlos Izaguirre, durante un corte de luz que impedía la grabación del incidente por parte de las cámaras de seguridad.

El hecho habría ocurrido a las 8.30 p. m. aproximadamente y debido a la oscuridad las cámaras de vigilancia no pudieron captar el rostro ni la acción de estos sujetos. Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudió al colegio lo más rápido posible para determinar que tipo de artefacto fue.

Hay que mencionar que esta escuela atiende solamente de día; por lo que, no se han reportado personas heridas. Asimismo, esta detonación generó un hueco en la puerta de esta institución educativa e hizo que varias ventanas del segundo piso exploten. En la vía pública puede observarse pedazos de vidrio partido.

No se reportaron heridos debido a que no había alumnos ni profesores en el colegio, pues no funciona por las tardes. La Policía acordonó el frontis del colegio Monserrat para iniciar las investigaciones.

Ministro del Interior llega a la zona

El ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta, llegó la mañana de este viernes hasta el colegio que sufrió el ataque e indicó que esta era una muestra que la delincuencia había llegado unos límites que ya no se pueden tolerar. Además añadió que iba a intensificar el patrullaje en la zona.

“Es lamentable que se llegue a este extremo de amenazas a los profesores y niños. Estas bandas criminales ya llegaron al límite de la tolerancia, pero vamos a trabajar duro contra ellos”, dijo. Además envió un mensaje a los padres de familia y dijo que esperar que las clases se retomen este viernes.

Balean a profesora en VMT

En el distrito limeño de Villa María del Triunfo, una profesora fue víctima de un violento asalto tras retirar una suma de dinero de una entidad bancaria. La docente, identificada como Roxana, fue interceptada por dos delincuentes armados cuando descendía de una mototaxi frente a su domicilio. El ataque quedó registrado en un video de seguridad, en el que se observa cómo uno de los asaltantes le dispara a la mujer tras intentar robarle su bolso, resultando herida en la pierna y el abdomen.

Roxana, quien es ampliamente apreciada por la comunidad educativa a la que pertenece, fue operada con éxito y se encuentra fuera de peligro. El incidente ha despertado alarma entre los vecinos de Villa María del Triunfo, quienes exigen al gobierno local y a la policía aumentar las medidas de seguridad y la vigilancia en el área, dada la creciente frecuencia de robos y asaltos.



Asesinan a profesor particular en el Callao

Otro docente fue asesinado a de dos impactos de bala den la cabeza cuando se dirigía a dictar clases particulares en el Callao, Carlos Ricardo Chumacero Grimaldo, de 64 años, recibió los disparos a la altura del cruce las calles Abancay con Santa Rosa, en la urbanización Santa Cruz, a la espalda del mercado Minka.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el asesino de Chumacero se acerca a él por la espalda y le dispara dos veces directamente en la nuca.

Minutos antes se observa al asesino esperar al profesor mientras se amarraba las zapatillas. Luego de reconocer a su víctima, se aleja del lugar para luego volver y cometer el crimen.

Al respecto, el coronel Héctor Tamarillo, señaló a América Noticias que tenía denuncias por violación contra una menor cuanto este era profesor desde el 2013 en una institución privada de cual fue retirado, por lo que no se descarta que el crimen sea un por venganza.