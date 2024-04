“El servicio de auto colectivo tiene una ley que lo respalda”

Más de doscientos mil autos colectivos circulan en Lima para atender una demanda insatisfecha en el transporte público. La Autoridad del Transporte Urbano (ATU) y la Policía realizan operativos para impedir este trabajo, pero esta actividad si está permitida, existe una Ley que la ampara y los colectiveros exigen el respeto a la norma y a su derecho al trabajo.

Diario UNO conversó con Herman Mendieta López, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani-Perú) quien reveló que la Ley Nº 27181 los asiste y las intervenciones de los inspectores de la ATU y la Policía derivarían en ilegales.

“Asotrani Perú representa al sector transporte en todas sus modalidades. Es preocupante la actitud de las autoridades, porque la Ley 27181, que es la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y su reglamente nacional aprobado mediante el DS 017-2009 MTC, establece claramente una orden para todas las autoridades del sector: que autoricen el servicio de transporte en auto-colectivo. Sin embargo, hasta este momento, lejos de autorizarlo, se han dedicado a perseguirnos como si fuésemos unos delincuentes”, señala Mendieta López.

En ese sentido recordó la deficiencia de servicio de transporte regular como el Metropolitano y los corredores donde las unidades colapsan.

NINGUNA LEY PROHIBE NUESTRO TRABAJO

Lo grave de todo esto es que los operativos continúan en las avenidas de Lima y el Callao. “Les ponen una papeleta de 20,600 soles, internan su vehículo en el depósito y lo dejan sin posibilidad de pagar esa papeleta y mucho menos, sacar su vehículo”.

Lo increíble es que, según Mendieta López, no existe una ley que restrinja o prohíba el trabajo de los autos colectivos en Lima y el Callao, pero pese a ello las acciones en su contra continúan.

“No hay una ley prohíba el trabajo de los autos colectivos. No existe. Eso le dije a la doctora María Jara (extitular de la ATU) cuando conversé con ella. Que me señalen una ley que prohíba ejercer el servicio de transporte en auto colectivo. No lo hacen porque no hay”, sentenció Mendieta.

ALGO MÁS

DISCRIMINACIÓN LABORAL. “Esto es una discriminación hacia el trabajador a nivel nacional y la exclusión a las provincias de Lima y el Callao. Con ese argumento los choferes en Lima y el Callao no tienen derecho al trabajo. Nosotros solo queremos que la Ley se cumpla. Queremos trabajar dentro del marco de la Ley”, dijo Mendieta.

ASOTRANI. Es una asociación que trabaja por la formalización y defensa del servicio de los autos-colectivos.

WALTER CARRERA, VICEPRESIDENTE DE ASOTRANI PERÚ

“Queremos que la ATU cumpla con emitir las autorizaciones”

Las diferentes empresas y gremios de transporte en la modalidad de auto colectivo anunciaron una medida de fuerza a realizarse este 15, 16 y 17 de abril para demandar que la ATU cumpla la Ley y emita las autorizaciones para este servicio.

“Tenemos preparado la petición de derecho, al amparo de la Ley Nº 27181 y su reglamento del Decreto Supremo 017 artículo 52. Queremos que la ATU cumpla con emitir las respectivas autorizaciones para el servicio del auto colectivo en Lima y el Callao. Asotrani Perú junto a otros gremios de Lima y Callao han programado una serie de medidas de fuerza para este 15, 16 y 17 de abril”, señala Walter Carrera, Vicepresidente de Asotrani Perú.

Los choferes y dirigentes esperan con optimismo una respuesta positiva de la ATU más aún ahora que hay una presidenta de la institución, Maribel Matos Vidal.

Revelaron que han dirigido un petitorio con la firma y adhesión de todos los representantes de las empresas que prestan este servicio en Lima y el Callao. Hicieron hincapié en que la ATU está en la obligación de dictar la respectiva autorización en cumplimiento de esta ley.

“En Lima hay más de un centenar de empresas de transporte de autos colectivos. Estamos en condiciones de brindar este servicio y esperamos solo que la autoridad nos convoque y nos diga cuales son los requisitos y aspectos técnicos para empezar a trabajar sin problemas”, dijo Walter Carrera.

MULTA SUBIÓ DE 10 MIL A 30 MIL SOLES

“Me quitaron mi auto, pero la deuda se convirtió en impagable”

“Yo tengo mi empresa de transportes Sánchez- Huayanay, trabajo en Lima sur y represento a más de 200 choferes. El 3 de marzo intervinieron mi carro en Puente Nuevo por llevar dos pasajeros, pero es taxi, tiene Setame, la autorización de la ATU y todos los documentos para operar, pero se lo llevaron al depósito. Allí me dijeron que tenía cinco días hábiles para pagar S/ 10, 300, si pasaba esos 5 días, pagaba S/ 20, 600”, relató la señora Martha.

Con polladas y préstamos de otros choferes logró juntar los 10, 300 soles, pero luego de pagar empezó su calvario. “Primero me hicieron pagar y llenar unos documentos, pero luego me dijeron que tenía más de 30 mil soles en papeletas. Cuando un carro llega al depósito es difícil que salga, tienes que pagar, ya se han acostumbrado a eso”, dijo.

Felizmente para Martha Huayanay, después de 28 días y con el apoyo de Asotrani y otros choferes, levantaron la medida cautelar y su auto fue liberado.