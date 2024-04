IA llega a eventos más emblemáticos del golf en el mundo. Millones ya gozan de plataforma de datos de IBM

IBM (NYSE: IBM ) y el Torneo Masters anunciaron varias características nuevas llegando a la aplicación Masters y a la experiencia digital de Masters.com para el evento de este año. Impulsadas por las capacidades de IA generativa de watsonx, la plataforma de datos e IA de IBM, este año los fans tendrán acceso a la funcionalidad shot-by-shot Hole Insights, que ofrece proyecciones y análisis detallados basados en datos para cada hoyo en el campo.

Además, IBM lanzó narración en español habilitada por IA como expansión de la funcionalidad en inglés que debutó en 2023. Estas nuevas capacidades, producto de la colaboración entre expertos de IBM Consulting y el equipo digital del Masters, tienen como objetivo ofrecer una experiencia digital de visualización más personalizada y atractiva para millones de fans del golf en todo el mundo, después de la acción del Torneo Masters del 11 al 14 de abril.

IBM Hole Insights, que se une a la experiencia “Track Shots” en el sitio web y las aplicaciones móviles de 2024 Masters.com, reúne procesamiento de lenguaje natural y datos estructurados para generar desgloses detallados de los juegos actuales e históricos, así como proyecciones de juego anticipadas, alrededor de cualquier hoyo, incluyendo:

Resúmenes basados en datos de cómo se ha jugado cada hoyo diariamente y durante el Torneo de 2024 (por ejemplo, “El hoyo 14 ha sido difícil hoy, con el 25% de los golpes resultando en bogies”).

Proyecciones de cómo se puede jugar cada hoyo, basándose en los datos de desempeño pasados y actuales (por ejemplo, ” Se prevé que el hoyo 9 sea el tercero más difícil de hoy”).

Información histórica sobre cómo se ha jugado cada hoyo, con base los datos del Torneo durante ocho años, incluyendo más de 170.000 tomas, y la posición de la bola en curso (por ejemplo, “históricamente los golpes en este lugar tienen un 82% de probabilidad de resultar en un birdie”).

Por primera vez, con Hole Insights los fans pueden recibir información sobre los golpes del Torneo en vivo, directamente en el sitio web del Masters.

IBM también está escribiendo el siguiente capítulo de su historia de narración de deportes con IA con la narración en español. IBM y el Masters introdujeron por primera vez la narración con IA el año pasado, en inglés, para proporcionar audio automatizado y comentarios con subtítulos en los videos con los momentos destacados de cada golpe en cada hoyo: aproximadamente 20,000 en el transcurso del Torneo. Ahora, los fans tendrán acceso a la misma narración en español tanto en audio como en forma de subtítulos. Los fans que sigan los videos destacados en la aplicación y el sitio web del 2024 Masters, pueden usar la narración en inglés y español de manera intercambiable y simultánea, como lo deseen. Por ejemplo, pueden ver el torneo mientras usan narración de audio en inglés, con subtítulos en español, y viceversa.

El motor de esta nueva característica es una combinación de IA generativa y grandes modelos de lenguaje creados en watsonx. Más allá de la simple traducción del inglés al español, un equipo de ingenieros de IBM y expertos en la materia, a través de un proceso conocido como aprendizaje de pocas tomas, entrenaron el modelo de IA para “comprender” y “comunicarse” de forma nativa en español para ofrecer experiencias auténticas de narración con audio y subtítulos a los fanáticos de habla hispana.

“La potencia de IA generativa de watsonx está permitiendo a IBM y al Augusta National Golf Club co-crear soluciones tecnológicas que lleven la magia del Masters a millones de fans en todo el mundo”, afirmó Jonathan Adashek, vicepresidente sénior de marketing y Comunicaciones en IBM. “Desde el entrenamiento y ajuste, hasta el monitoreo y mantenimiento, watsonx gestiona todo el ciclo de vida de los modelos de IA utilizados para crear funciones como Narración con IA y Hole Insights. Estas son las mismas capacidades que estamos aplicando a nuestro trabajo con empresas de todas las industrias, ya que tienen como objetivos construir mejores experiencias de atención al cliente, alcanzar nuevos niveles de productividad y tomar decisiones empresariales más informadas y basadas en datos”.

Durante más de 25 años, el Masters ha trabajado estrechamente con IBM en su viaje de transformación digital, desde el diseño e interfaz de usuario hasta los sistemas back-end que transforman los datos del Masters en insights de golf atractivos y accesibles. Las funcionalidades recientemente anunciadas como narración con IA en español y Hole Insights, se unen a los esfuerzos continuos de IBM y el Masters para reimaginar y ofrecer una experiencia digital de clase mundial para millones de fans, desde el lanzamiento de Masters.com en 1996 hasta la introducción de AI Highlights, Round in Three Minutes, My Group, Player Insights and Projections impulsadas por la tecnología de IBM Watson.

El 88 th Masters Tournament se jugará desde el 11 hasta el 14 de abril en el Augusta National Golf Club en Augusta, GA. Para ver la tecnología de IBM en acción, visite Masters.com o la aplicación Masters en su dispositivo móvil, disponible en el Apple App Store y Google Play Store.

