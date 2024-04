Dina Boluarte: Cara de palo, le miente al país sin vergüenza alguna

PRESIDENTA DEMORÓ SU DECLARACIÓN PARA CONSTRUIR LA MENTIRA DE LOS RELOJES

PRESTADOS

 A PESAR QUE NADIE LE CREE, CONGRESISTAS ALIADOS DICEN QUE YA QUEDÓ ACLARADO EL TEMA Y HAY QUE SEGUIR ADELANTE

En un mensaje a la Nación, la presidenta de la República, Dina Boluarte, reconoció que recibió como “préstamo” múltiples relojes Rolex por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. “Me equivoqué” Mediante el pronunciamiento, la mandataria

también aceptó que haber aceptado estos objetos fue

una equivocación y aseguró que los devolvió al titular del GORE Ayacucho. “Están esperando saber la verdad sobre los relojes y las joyas después de tantas noticias tendenciosas. La verdad es solo una, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo esos relojes de mi amigo Wilfredo Oscorima (…) ya los he devuelto”, declaró.

Rechazó uso de costosas joyas Boluarte precisó que las acusaciones alrededor del presunto uso de costosas joyas son totalmente falsas, expresando que sus accesorios son de marcas comerciales, y no de lujo como se informó previamente.

Yo utilizo esta pulsera de bisutería fina de forma pública y totalmente transparente. El pendiente y collar que utilizo es de marca Unique, y las tengo hace más de ocho año conmigo. La noche del allanamiento, estaban en mi cómoda”,

comentó.

Recordemos que se dio a conocer previamente que la mandataria habría utilizado una pulsera de marca Cartier, valorizada en más de 50 mil dólares, además de collares y anillos únicos con incrustaciones de piedras preciosas.

Reacción de congresistas Congresistas de diversas bancadas reaccionaron al pronunciamiento de la presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre los relojes y joyas de lujo que usó en eventos públicos y por los cuales afronta una investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.

El parlamentario no agrupado Carlos Anderson elevó el tono contra la jefa del Estado, al señalar que “insulta” la inteligencia de los ciudadanos “con argumentos pueriles”. “Si hubiera hecho esta declaración un día antes de las mociones de vacancia, estaríamos hablando ahora de la expresidenta Boluarte”, escribió en su cuenta en X (antes Twitter).

Su colega de la bancada de Fuerza Popular, Patricia Juárez, ironizó sobre el argumento esgrimido por la mandataria según el cual los relojes que ha mostrado, algunos de la marca

Rolex, en actividades oficiales fueron un “préstamo” de Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho.

“Ahora resulta que cada vez que uno quiera lucir glamorosa, tiene que pedir prestadas las joyas a Oscorima”, glosó la legisladora derechista en la mencionada red social. La congresista de Perú Libre, Silvana Robles, también se sumó a las críticas y tachó de “burda treta” la explicación que ofreció Boluarte. “En vez de despejar sus enredos, se hunde

más”, dijo.

“Ahora pretende justificar que Oscorima, ‘su amigo’, ‘su waiky’ le ‘prestó’ los Rolex, pero no menciona que en agradecimiento le dio 100 millones”, añadió, en referencia a un decreto de urgencia que oficializó el Ejecutivo, que establece la entrega de ese importante recurso financiero al Gobierno Regional de Ayacucho para la ejecución del estadio ‘Cuna de la libertad’.