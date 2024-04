Se recupera Suboficial de Tercera PNP atropellado por una mototaxi en el Rímac

By



°Tiene fractura en el rostro y pronto será operado en el Hospital PNP “Luis N. Sáenz”

El Suboficial Técnico de Tercera PNP Luis Araujo Cortés, quien resultó gravemente herido luego de sufrir el atropello de una mototaxi que era conducido por un ciudadano venezolano en el distrito del Rímac, se recupera satisfactoriamente en el Hospital Nacional PNP “Luis N. Sáenz”, donde le prestan las mejores atenciones de parte de un equipo médico multidisciplinario.

El Director del Hospital PNP, General Médico PNP Moisés Rojas Arcos, le realizó una visita personal para conocer los detalles del diagnóstico y tratamiento que viene recibiendo el integrante de la Policía de Tránsito y mostrarle todo su respaldo a nombre de la Policía Nacional y del Comando de la Sanidad Policial.

El Suboficial Araujo ya fue dado de alta de la Unidad de Emergencia y ahora está hospitalizado en piso bajo estricto control personalizado a cargo del personal de Sanidad para lograr su recuperación de forma progresiva en el nosocomio PNP.

Debido al fuerte impacto por el atropello de la mototaxi, el efectivo policial perdió el conocimiento varias horas. Resultó con fractura en el hueso maxilar superior derecho de la cara por lo que los médicos especialistas lo someterán a una intervención quirúrgica en los próximos días.

“Le están brindando las mejores atenciones y lo preparan para la operación donde se le va a colocar una placa metálica para unir parte del hueso roto”, explicó el Director del Hospital PNP.

TODAS LAS ATENCIONES

El integrante de la Policía de Tránsito, agradeció la visita del Director del Hospital PNP felicitó al personal de salud que lo vienen atendiendo desde el momento que fue trasladado al nosocomio. Confirmó que no recuerda nada del impacto. Solo despertó cuando era atendido ya en el Hospital Policial.

“Agradezco a todos por las atenciones a mi hijo. La Policía desde el primer momento no me dejó de ayudar, Muy agradecidos a todo en personal de este hospital”, señaló Rosa Ortiz Calle, mamá del Suboficial Araujo.