Gobernador de Cusco también recibía Rolex

By

Fiscalía allanó oficinas de GORE Cusco

Un equipo de fiscales anticorrupción allanó este jueves la sede del Gobierno Regional del Cusco como parte de la investigación abierta contra el gobernador Werner Salcedo, quien admitió que recibió como “regalo” dos réplicas de relojes Rolex.

La diligencia, liderada por la fiscal Ingrid Avendaño, fue realizada después de que Salcedo acudiera a las oficinas del Ministerio Público al quedar incurso en una carpeta por presunto enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con un informe de RPP, en el allanamiento también participaron agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (PNP). Al término del proceso, la integrante de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Cusco se retiró sin dar declaraciones a la prensa por ser una investigación reservada. En un pronunciamiento posterior difundido en X, antes Twitter, Salcedo confirmó que entregó los artículos de imitación.

“Me he presentado de manera voluntaria para colaborar con la investigación […] Mi gestión se caracteriza por la transparencia en la información. Iré las veces necesarias para colaborar con la justicia. No tengo nada que esconder, por el contrario, me allano a las investigaciones”, anotó.