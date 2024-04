Dina Boluarte nos agarra de ‘giles’: dice que reloj Rolex fue prestado por Wilfredo Oscorima y que su collar y aretes son de Unique

By



Por más de cinco horas, la presidenta Dina Boluarte permaneció en la sede de la fiscalía de la Nación, que la citó como parte de la investigación preliminar en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y omisión en una declaración oficial no solo por el Caso Rolex, sino por el uso de joyas de alta gama y transacciones sospechosas en sus cuentas bancarias.

Sin declarar a la prensa, la mandataria ingresó a la sede del Ministerio Público, en el centro de Lima, a alrededor de las 8:20 am (10 minutos antes de la citación) y se retiró poco antes de las 2 pm, a bordo de su vehículo oficial y en medio de un fuerte despliegue de seguridad. La diligencia estuvo a cargo del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

La presidenta del Perú, Dina Boluarte, se pronunció sobre sus declaraciones ante la Fiscalía por el caso Rolex, entorno a los lujosos accesorios que la mandataria ha lucido en diferentes actividades.Al inicio de su mensaje, la jefa de Estado indicó que decidió aclarar la situación para la población y calificó de noticias falsas y tendenciosas por parte de la prensa, los señalamientos entorno al reloj de alta gama.

“Vengo de la Fiscalía después de haber contestado durante cinco horas, todas las preguntas de la Fiscalía de la Nación, y la verdad es solo una. Respecto de los relojes debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo esos relojes que mi amigo Wilfredo Oscorima (…) los cuales ya los he devuelto, y como esos relojes no son de mi propiedad no estaba obligada a declararlos en la declaración de bienes y rentas”, expresó la mandataria.

Accesorios son de Unique

“Respecto a las joyas (…) todo lo que han dicho es falso, dijeron la presidenta una pulsera Cartier de 45 mil dólares, esta es la pulsera de bisutería fina y es mi pulsera y la uso en forma pública y transparente”, aclaró Dina Boluarte.

“Un juego de collar y pendientes con perlas cultivadas marca Van Cleef de 70 mil dólares, totalmente falso, estos pendiente y collar (…) son de la marca Unique (…) la cajita la tengo hace más de ocho años conmigo y la noche del allanamiento nefasto, estaba en mi cómoda en su cajita, ahí colocada todas mis joyas”, sentenció.

La presidenta Boluarte continuó aclarando la procedencia de sus joyas y rechazó los pronunciamientos en su contra sobre el presunto juego de collar de oro blanco que estaba valorizado en 60 mil dólares, así como unos pendientes, los cuales la mandataria indicó que son de plata.

Por otro lado, sobre el anillo de oro con piedra preciosa color rojo, la jefa de Estado aseguró que se trataría de una sortija de bisutería fina que utiliza públicamente.

Dina Boluarte pide prudencia a la Fiscalía

En torno a la investigación, la presidenta Dina Bolaurte pidió prudencia a los fiscales en las denuncias y detener las filtraciones indebidas en las investigaciones . “Les pido a los señores fiscales que sean más prudentes cuando califiquen sus denuncias y no se conviertan en mesas de parte de alguna prensa tendenciosa y también que cesen las filtraciones indebidas en todos los casos (…) cuando daño pueden hacer da los humildes ciudadanos”, sentenció.

Cabe resalrar que además de los Rolex, la mandataria debe responder por los depósitos de origen desconocido que recibió Boluarte en 11 cuentas bancarias, que suman S/ 1,1 millones, el incremento patrimonial de S/432 mil que registró en sus declaraciones juradas en dos años, la posesión de una pulsera de la marca Cartier presuntamente valorizada en US$ 56 mil y otras joyas que superarían los US$ 500 mil.