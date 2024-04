Programa gratuito ayuda a pacientes con cáncer. La Liga Contra el Cáncer (LCC) realiza préstamos de pelucas para pacientes oncológicos.

By

Desde el 2016, la Liga Contra el Cáncer (LCC) implementó el programa “Tejiendo Sonrisas” para entregar, en calidad de préstamo, pelucas de cabello natural para pacientes oncológicos. Por segundo año consecutivo, contaron con el apoyo de la Escuela Técnica Superior Femenina de la Policía Nacional del Perú (ETS San Bartolo), donde se realizó una gran colecta solidaria de cabello entre sus estudiantes femeninas.

Durante la jornada, realizada hace unos días, las futuras policías mostraron su empatía para ayudar a otros. El cabello recolectado se destinará a la confección de pelucas, las cuales serán entregadas, de forma gratuita, a pacientes que enfrentan tratamientos de quimioterapia. Este gesto de generosidad no solo brinda la oportunidad de mejorar la apariencia de los pacientes, sino que también transmite un mensaje de apoyo emocional y solidario para aquellos que luchan contra el cáncer.

Tejiendo esperanza

Desde que la Liga Contra el Cáncer (LCC) inició este proyecto solidario, casi 200 personas han sido beneficiadas con el préstamo de pelucas. La mayoría de ellas, como consecuencia del agresivo tratamiento de quimioterapia que reciben, sufren la caída de cabello y no cuentan con los recursos económicos para adquirir una cabellera postiza.

Todos podemos unirnos a esta noble causa, con la donación de nuestro cabello. Solo se necesitan cumplir unos simples pasos:

- Cabello limpio sin aditivos.

- Trenzar el cabello, el largo mínimo debe ser de 30 cm.

- Colocar el cabello cortado dentro de un sobre con nombre completo y DNI.

- Entregarlo en av. Nicolás de Piérola 727, Cercado de Lima (sede Cercado de Lima de LCC).

Y si deseas ser beneficiario de esta iniciativa social, estos son los requisitos:

- Documentación que acredite ser paciente oncológico con tratamiento de quimioterapia.

- Copia de DNI de paciente.

- Copia de DNI de la persona que se encarga del recojo.

- Entregar los documentos en av. Nicolás de Piérola 727, Cercado de Lima (sede Cercado de Lima de LCC) de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m., sábados de 8 a.m. a 11:30 a.m. (preguntar por el área de Voluntariado).

La entrega gratuita de pelucas permite mejorar la autoestima de los pacientes oncológicos y promover la solidaridad de la población frente a quienes padecen la enfermedad. Esta iniciativa es un recordatorio que el cáncer no discrimina y que brindar esperanza construye una sociedad más unida. “Tejiendo Sonrisas” es un aporte para diferentes pacientes con distintas historias de superación frente a la batalla que libran por sanar de la enfermedad.

Gracias al valioso apoyo de la empresa Hillary Extensiones, que confecciona las pelucas, y de la participación de la escuela de cosmetología Lorena Andrea, se logrará entregar sonrisas para quienes más las necesitan.

El Dato

La Liga Contra el Cáncer (LCC) acaba de lanzar la página web www.ligaproductossolidarios.com donde comparte un catálogo de marcas y productos que apoyan a la entidad, sin fines de lucro, con donativos de sus ventas, que permite continuar con las atenciones al público en general