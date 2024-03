Líder Universitario empató ante César Vallejo 0-0 en Trujillo y si Cristal gana a UTC lo pasará

By

CARLOS HIDALGO

En el final del partido, el líder Universitario tuvo todo para llevarse el triunfo, aprovechando que el rival César Vallejo se quedó con nueve jugadores, sin embargo no lo aprovechó y solo se llevó un empate 0-0, que le permite seguir en la cima del Apertura (21), pero hoy domingo lo podría perder, si Sporting Cristal (19) gane al UTC en Cajamarca. Se jugó ante 25 mil espectadores en el Mansiche de Trujillo.

En los 45’ iniciales, poco por destacar, pues el partido fue muy trabado y con pocas ocasiones de gol en ambos pórticos. A los 16’ un codazo de Andy Polo a Renzo Madrid solo fue castigada con amarilla por pate del árbitro Ortega, tras revisar el VAR, cando merecía la roja.

Para el complemento, Universitario mejoró su accionar y buscó más el desnivel del marcador, atacando más y con los cambios efectuados por Fabian Bustos. Lo tuvo Andy Polo con un zurdazo que bloqueó el arquero Grados.

En el final las expulsiones de Carlos Ascues (86’) y el colombiano Óscar Barreto (89’), dejó disminuido a la Vallejo, pero la “U” no supo sacar ventaje de ello. El accionar de Paolo Guerrero no fue el esperado, al no tener la compañía del colombiano Mena, y siguen penúltimos con 7 unidades, en el debut del técnico Guillermo Salas.

ALINEACIONES:

CÉSAR VALLEJO: Grados; Madrid, Ascues, Deneumostier, Cabello (Loyola); Ballón (O. Barreto), G. Barreto (Perea), Noronha (Ramírez), Vélez; Guerrero y Mena. DT: G. Salas.

UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Riveros, di Benedetto; Polo, Pérez-Guedes (Murrugarra), Ureña, Gonzales (Calcaterra), Portocarrero (Cabanillas); Valera (Dorregaray) y Flores (Rivera). DT: F. Bustos.

ÁRBITRO: Kevin Ortega

ESCENARIO: Estadio Mansiche de Trujillo