Rómulo Mucho arriesga su permanencia en ministerio por destape “a lo Otárola”

MINISTRO RÓMULO MUCHO BENEFICIA A CONOCIDA CON CONTRATO LABORAL EN LA CARTERA DE ENERGÍA Y MINAS

Una favorecida en el Estado sin aparentemente cumplir con los requisitos vuelve a desestabilizar la gestión de un integrante del gabinete ministerial de Dina Boluarte. Esta vez, se trata del titular del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho, quien contrató a Rosa Sánchez por S/ 40 mil, pese a que solo registra secundaria completa en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

La denuncia, formulada por Beto a Saber, motivó a que la Procuraduría General del Estado (PGE) solicite el inicio de diligencias preliminares por el presunto delito de negociación incompatible contra el ministro, y que la Fiscalía acuda a las inmediaciones del Minem.

De acuerdo al reportaje emitido en Willax, Sánchez Arenas, contratada para ejercer el servicio de desarrollo de actividades de articulación con sectores y niveles de gobierno por un plazo de 100 días, también utiliza un vehículo del Minem para transportarse desde su casa al ministerio. Además, apenas Mucho fue designado como ministro, se consignó a la mujer en mención como responsable del equipo de transferencia del titular entrante. Asimismo, fue parte de la comitiva del gobierno que viajó a Canadá para un evento minero, pese a que no fue consignada en el listado de representantes del Ministerio de Energía y Minas.

El hecho fue conocido en medio de la interpelación en su contra y las reuniones del presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, a víspera de acudir al Poder Legislativo para pedir ante el pleno el voto de confianza a su gestión. Debido a la gravedad del reporte, algunos parlamentarios ya han puesto en duda su respaldo. Incluso, el congresista Jaime Quito anunció la presentación de una moción de censura en su contra.

“El ministro no respondió los cuestionamientos a la contratación de personal no calificado por hasta S/.40,000 por tres meses de servicios en el MINEM. Por estas razones, anuncio que promoveré la censura al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho”, escribió en X (antes Twitter). “El ministro no respondió los cuestionamientos a la contratación de personal no calificado por hasta S/.40,000 por tres meses de servicios en el MINEM.

Aunque en la Sunedu y en el pedido formulado por la PGE se precisa que la locadora de servicios Rosa Isabel Sánchez Arenas tiene como máximo grado de instrucción secundaria completa, en su Linkedin hace gala de distintos cargos.

Gestión Administrativa con conocimiento a nivel experto en Relaciones Interinstitucionales, Públicas, Imagen, Protocolo y Organización de Eventos Corporativos tanto a nivel nacional como internacional (Brasil, Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Alemania, Canadá y China). Experiencia de trabajo en campo con comunidades en implementación de proyectos de desarrollo comunitario. Dominio del idioma inglés a nivel avanzado. Capacidad para establecer buenas relaciones interpersonales, comunicación efectiva a todo nivel, comportamiento proactivo y dinámico, actitud para el trabajo en equipo y bajo presión. Conocimiento avanzado de herramientas informáticas”, escribió en la descripción de su perfil laboral.

Se constató que no es la primera vez que Rómulo Mucho y Rosa Sánchez coinciden en una institución. Luego de una comparativa entre ambos perfiles, se conoció que ya habían trabajado, en el mismo periodo de tiempo, en la convención agrominera Agromin 2018 y en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

Aunque realizó algunos programas relacionados con comunicación e imagen institucional, lo cierto es que no indica ningún estudio universitario. Aunque colocó haber ingresado a Administración y gestión de empresas en la Universidad San Ignacio de Loyola en 2013, el estado de sus estudios continúa “en curso”.