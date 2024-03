Inhabilitación de 10 años para Aníbal Torres fue aprobada por la Comisión Permanente

Pleno del Congreso debatirá ahora el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

El informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que propone una inhabilitación de 10 años para que el ex primer ministro Aníbal Torres pueda ocupar cargos públicos, ha sido aprobado por la Comisión Permanente del Congreso. Se le acusa de la presunta violación de los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución.

El informe fue aprobado con 15 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, y ahora se someterá a debate en el Pleno del Congreso. La denuncia contra Torres, quien fue el principal asesor del ex presidente Castillo, fue presentada en agosto de 2022 por el parlamentario de Renovación Popular,

Jorge Montoya. Martha Moyano, la encargada de presentar el informe, argumentó que el ex premier denigró la ley, transgredió la constitución y usó los Consejos de Ministros descentralizados para incitar a la población, “promoviendo su agenda política como si fuera un evento de partido en lugar de discutir proyectos para el beneficio de la nación”. Torres, quien no acudió ante la Comisión, había negado las acusaciones, insistiendo en que ninguna de las acciones denunciadas constituye un delito o una violación constitucional, y había solicitado que el caso se archivara.