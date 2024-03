San Marcos prepara actividades culturales y académicas para celebrar 473 años de fundación

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramon Ruffner, dijo que están preparando actividades culturales y académicas para celebrar este 12 de mayo los 473 años de fundación de la Decana de América. También destacó que autoridades y docentes trabajan sin descanso por la mejora permanente de la calidad académica.

“Se está trabajando varias actividades culturales, varias actividades también de concursos internos con los alumnos, con los investigadores y también estamos trabajando, porque este año también se cumple los 200 años de la Batalla de Ayacucho, es una doble celebración y estamos haciendo pasacalles”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Enfatizó que San Marcos lleva arte y cultura las calles. “Antes nos vinculaban con el terrorismo y eso quedó detrás. Hoy San Marcos es aportante de los grandes cambios que se está haciendo en el país y no es como muchos la pintan conflictiva, sino que también demuestra que en San Marcos se puede encontrar en una explanada a chicos aprendiendo a tocar guitarra, zampoña, baile y oratoria y eso sale a la calle cuando celebramos este aniversario”, indicó.

Señaló que se están realizando con el vicerrector académico y el vicerrector de investigación dos congresos muy importantes. “Con los decanos y los vicedecanos académicos queremos ver la estandarización de los planes curriculares porque al final lo único que cambiará por la zona es algún curso, algún contenido, pero no es que cada universidad puede enseñar lo que quiere bien o mal y por eso es que hay deficiencia a veces culturales”, expresó.

“El vicerrector de investigación también está haciendo un congreso internacional de investigación para congregar a nivel de América Latina y el Caribe puntos estratégicos que debemos trabajar como América Latina y el Caribe y ver qué proyecto de investigación podemos hacer que nos unan a un desarrollo de América Latina”, agregó.

Comentó que San Marcos en lo académico ha avanzado, pero en la parte administrativa y económica es donde tiene limitaciones. “Estamos con proyectos de leyes que estamos trabajando también como San Marcos para que consigamos independencia económica, porque sin independencia económica las universidades nacionales no pueden desarrollarse”, afirmó.

“Hoy día las universidades públicas son aportantes de un 2% para la Fiscalía de la Nación. Nosotros pagamos también otras cosas, por ejemplo, a la Contraloría también tenemos que transferir. Entonces, cuando sacamos el presupuesto neto, después de distribuir todo esto, vemos que el presupuesto se va disminuyendo y lo que nos queda es poco”, observó.

También expresó su desacuerdo con un proyecto de ley para que el centro preuniversitario sea gratuito. “Si eso sería, pues el Estado tendría que darnos el presupuesto. Si el estado no nos cubre el 100% de presupuesto para la academia y para los alumnos que están estudiando normalmente, cómo no va a cubrir ese presupuesto”, apuntó.

“Voy a cumplir tres años el 26 de julio y verdad que San Marcos equivale al manejo de dos ministerios y para hacer las cosas hay que hacer mucho esfuerzo, estar trabajando desde muy temprano hasta altas horas de la noche. Nosotros no tenemos ni sábados ni domingo y hacemos un esfuerzo porque los profesores también son aportantes de los cambios en los planes curriculares”, subrayó.