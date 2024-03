¿Te dedicas a la industria de la carpintería?, PRODUCE brindará capacitación y asistencia técnica gratuita

By

• Jornadas se desarrollarán de forma virtual y presencial a cargo del CITEmadera Lima, Unidad Técnica Cajamarca y el CITEforestal Maynas.

Más de 500 actores del sector madera participarán de las capacitaciones y asistencias técnicas que brindará gratuitamente el Ministerio de la Producción (PRODUCE), como parte de la Semana del Carpintero.

El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) será el encargado de impartir los talleres a las mypes y emprendedores del rubro que podrán asistir de modo virtual y presencial.

Miércoles 20

Para el miércoles 20 se tiene previsto desarrollar el taller “Certificación de Competencias Laborales en el perfil ocupacional de carpintería industrial”, la jornada online programada para iniciar a las 10:00 a. m. estará a cargo del CITEccal Lima.

De igual manera, de modo online, el CITEforestal Maynas llevará a cabo la charla “Operaciones en cortes curvos y técnicas en uniones de corte de milano en madera”, de 04:00 p. m. – 6:00 p. m.

Asimismo, de manera presencial, la empresa GKL – Maderas y Rubio Monocoat desarrollará el taller “Acabados para la madera – protección y color en una sola capa” de 4:30 p. m. – 05:30 p.m. en Lima.

Jueves 21

De 10:00 a. m. a 12:00 p. m. se desarrollará de forma presencial la “Presentación de fichas homologadas para la fabricación de mobiliario escolar de madera, según R.M. 355-2023-MINEDU”, a cargo del CITEforestal Maynas.

Otro taller que se impartirá de modo online es “Características Dendrológicas de las principales especies maderables de la región Cajamarca”, a cargo de la Universidad Nacional de Cajamarca de 03:00 p. m. a 04:00 p. m. Continuando con las actividades online, de 04:00 p.m. a 06:00 p.m. se desarrollará la capacitación “Herramienta digital de apoyo para la gestión de empresas”, a cargo de Alta BPO.

Viernes 22

Finalmente, el viernes 22 de marzo, en Maynas, la empresa RETAZOS, en dos horarios (09:00 a.m. – 11:00 a.m. / 11:00 a.m. – 01:00 p.m.), y de forma presencial, desarrollará la charla “Uso de aceites para carpintería y artesanía en madera”.

Como cierre de ciclo de actividades, el CITEmadera Lima de 4:00 p.m. a 05:00p.m., llevará a cabo el taller online “Métodos de identificación de especies maderables”.

¿Cómo participar?

Para acceder a los link de capacitaciones online ingresa al enlace https://cutt.ly/lw0pIdus, para mayor información pueden comunicarse al 949 – 483 – 951 o escribir al correo electrónico jramirez@itp.gob.pe.

Feria comercial

La región Ucayali también se suma a la Semana del Carpintero, por ello del jueves 21 al domingo 24 del presente mes, en el Open Plaza Pucallpa, se llevará a cabo la “Feria Comercial Pucallpa”, en el cual podrán encontrar muebles, mobiliarios, utilitarios y decoraciones de calidad.

Esta actividad cuenta con el soporte del CITEforestal Pucallpa, Gobierno Regional de Ucayali, Dirección Regional de la Producción, entre otros.