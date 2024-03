“La financiera Mypes es la voz”

Alejandro Arteaga

-¿Qué opinión le merece el programa de créditos “Impulsa Perú” que lanzó el Produce?

-El problema es que a veces estos programas son letra muerta, la mayoría de los empresarios del Parque Industrial después de la pandemia del Covid-19 no recibimos apoyo alguno, apenas el 2 %. Mayormente ese apoyo va a los amigos del gobierno, por eso no confiamos. Hay muchos empresarios acá que verdaderamente necesitan ese apoyo, pero esa ayuda va a quienes ya son clientes del banco. Muchas veces te dicen “ah si no eres cliente del banco no te damos el préstamo”. Y a los que se están iniciando tampoco le dan porque no tienen record crediticio. Aquí tenemos a unas 200 empresas que se fueron a la quiebra. Espero que este nuevo programa pueda ayudar, pero lo dudo.

-Si la ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca, lo llama y le dice “Sr. Acevedo que propone Ud. para apoyar y reactivar a las Mypes”, que responde.

-En los cuarenta años que tengo de experiencia como emprendedor, creo que lo que necesitamos es la herramienta clave que es el capital, pero que sea con una tasa de interés real. Es una cadena de Cofide, pasa por el banco y al último a nosotros. Nosotros necesitamos nuestra financiera de la Microempresa para no estar molestando al gobierno. Nosotros damos trabajo a miles de jóvenes sin que hayan terminado la universidad. En el Gobierno muchas veces no aceptan una sugerencia, creo que esto debe cambiar. Los microempresarios pagamos nuestros impuestos puntuales, si hay una financiera cambiaría para mejor el país

-¿La evaluación para un crédito después de tanto tiempo en crisis es la mejor solución a este problema?

-Lo que pasa es que muchas veces los que van a evaluarte son personas que no conocen la realidad. Aquí hay empresarios formales y también informales. Debería ser un empresario que califique a los microempresarios, porque viene un técnico de escritorio que no sabe lo que ocurre en el día a día, los impuestos son caros, las empresas están en quiebra y el gobierno no apoya a la empresa. Debe haber un cambio total en este campo.

-¿Qué opinión tiene de la gestión de la ministra del Produce, Ana María Choquehuanca?

-Creo que la ministra está trabajando con lo que tiene, pero tampoco puede hacer milagros. Nuestro gremio hace los esfuerzos y la ministra Choquehuanca ha venido y recorrido el Parque Industrial de Villa El Salvador. Esperamos que el gobierno de Dina Boluarte le dé el respaldo necesario, porque el microempresario no tuvo ni tiene el apoyo de las autoridades.

-¿Desde la pandemia hasta la fecha las Mypes del Parque Industrial han recibido algún apoyo o créditos financieros?

-Como le comenté ha sido un apoyo mínimo, solo al 2 % y creo que exagero. En la mayoría de casos cuando vamos el banco nos dice “Ud. no es cliente”. Entonces ellos califican solo a sus clientes. Un caso específico: Soyuz se declaró en quiebra y recibió 5 millones de soles, con esos 5 millones alcanzaba para todo el Parque Industrial. Por eso reitero que los que califican para los créditos son personas que no conocen la realidad. Desde la pandemia en el Parque Industrial no hubo un verdadero apoyo, solo el 2 % recibió apoyo y el panorama fue peor en cuanto a las licitaciones con el Estado.